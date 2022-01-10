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Bursa'da itfaiyeciler kaza yaptı: 4 ölü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracı şarampole devrildi. Kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.
Bursa'da itfaiyeciler kaza yaptı: 4 ölü

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

16 RK 960 plakalı itfaiye aracı ile ile kazaya müdahale etmek için yola çıkan 4 kişilik ekip Nalınlar Mahallesindeki orman deposuna bir kilometre kala kaza geçirdi. Sürücüsünün henüz belli olmadığı itfaiye aracı yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkıp, takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve ek itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ederken jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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