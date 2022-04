Bursa'da köpeklerin saldırdığı çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor

Bursa'da köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çocuğunun sabah okula giderken 8 başıboş sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını belirten Elikesik, şöyle konuştu:

"Ciddi yaralar aldı özellikle bacaklarından. Hayvanlar bacaklarına, kollarına, her yerine saldırmışlar ve çocuğum sonuna kadar mücadele etmiş. Sonrasında kurtarılmış sağ olsun oradaki bir vatandaş kurtarıyor. İlk müdahale Çekirge Devlet Hastanesinde oldu, ardından plastik cerrahi bölümü olan Bursa Şehir Hastanesine geldik. Burada ameliyata alındı, yaklaşık 2 saat sürdü ameliyat, bacaklar ve diğer yerlerdeki ısırıklar çok şükür onarıldı. Çok şükür atardamar, toplardamar ve sinirlerde bir hasar yok ama kas kayıpları var bacaklarda. Bunları da onardı plastik cerrahımız Fatma Bilge Hanım."

Çocuğunun cilt altında ve cilt üstünde dikişleri bulunduğunu, şu an enfeksiyon açısından takibinin yapıldığını vurgulayan Elikesik, şunları kaydetti:

"Çocuğum 10 yaşında ve bir büyüğü olmadan o mahallede okula gidemiyor, çocuklar bir sokaktan bir sokağa gidemiyor. Bu bir güvenlik zaafiyetidir. Benim çocuğum veya bir başkasının çocuğu evinden çıkıp bir arkadaşının komşusunun evine gidebilmeli, okuluna gidebilmeli. Bu başıboş sokak köpekleri ile ilgili neler yapıldı bunu öğrenmek istiyorum. Muhtar gerekli başvuruları yaptığını söylüyor belediyeye. Belediye de gerekli şeyleri yaptığını söylüyor, sağ olsun Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ziyaret etti bizi. Konunun takipçisi olacaklarını söylediler fakat ben de takipçisi olacağım çünkü benim canım yandı. Çocuğumun ölmemiş olması bunu hafifletmez. Bununla ilgili sorumluların, sokak köpeklerinin toplanması gibi yapılması gereken her şeyin sorumlularının tespitini ve bedellerinin ödenmesini istiyorum."

Sahipsiz köpekler konusunda alınacak önlemler olduğunu söyleyen Elikesik, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda bu mahalle gibi mahallelerde çocuklarımızın ve bireylerin güvenle sokağa çıkabilmesini istiyorum. Ben bile oradan geçerken korkuyorum. Neden ben veya çocuğum neden okuluna tek başına gidemesin. Bunun bir daha yaşanmaması için, bütün çocukların güvenle gidecekleri yere gidebilmesi için yetkilileri göreve çağırıyorum. Mustafa Dündar'ın sözünü tutacağını düşünüyorum, ben de takipçisi olacağım. Bir tırnağınız kopsa ne kadar canınız yanar benim çocuğumun vücudunda 30'dan fazla ısırık var ve bunlar çok derin yaralar. İnşallah bu yaralar yürümesine engel teşkil etmeyecek ve biz bu süreci çok kolay atlatacağız inşallah. Hastane zaten her konuda bize çok yardımcı oldu."

"30'dan fazla diş ve ısırık izi vardı"

Çocuğun doktoru plastik cerrah Fatma Bilge Köse de cuma günü çocuğun kendilerine getirildiğini belirtti.

Köse, cuma günü kendilerine acilden başvurulduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Çok fazla açık yaraları vardı, 30'dan fazla diş ve ısırık izi saydık. En başta psikolojik travması. Yaraları filan temizlendi, burada gerekli ilaçlar yapıldı. Daha sonra ameliyathanede müdahale ettik. Kapattık yaralarını neyse ki kırıklar hayati yapılara denk gelmemiş ama ciddi kırıklar var özellikle sağ bacağında kas yaralanmaları vardı. Şu anda iyi durumda, psikolojik travması yoğun, onun geçmesi için çok zaman gerekir."

Ameliyatın yaklaşık 2 saat sürdüğünü vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 saat sürdü tüm yaralarını dikmemiz, tamamen temizleyip kapattık ama tabii ki çok derin ve büyük kesikler vardı vücudunda, kol ve bacaklarında. Her iki kolunda, her iki bacağında, saçlı derisinde ve karnında yoğun olarak ısırık izleri vardı. Tamamını kapattık, bacağındaki yaralar hatta çok gergin kapandı. Zaman alacak iyileşmesi, yatırıyoruz, takip ediyoruz. Antibiyotik tedavisi devam edecek. Özellikle sol bacağında ayak bölgesinde bazı alanlarda his kaybı olabilir. Şu anda hala çok ödemli yaralı yerleri o yüzden şu anda his kaybı var ama kalıcılığı konusunda fizik tedavi de görecek. Mesela şu anda topallayarak yürüyor ve dengesiz yürüyor çünkü çok fazla yarası var. Ama çocuk olduğu için ağrıdan dolayı mı kas yaralanmalarından dolayı mı ayırt edemiyoruz."