  • BIST 2.251,34
  • Altın 909.317
  • Dolar 14.692
  • Euro 16.2441
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgeden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazözle müdahaleye başladı.

Ekipler, rüzgarın etkisinin sürdüğü bölgede alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bozkurt'ta su seviyesinin yükseldiği Ezine Çayı üzerindeki iki köprü ulaşıma kapatıldı01 Nisan 2022 Cuma 13:22
  • Bakan Bozdağ: (Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li) Semra Güzel'e adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına da çıkış gözükmüyor01 Nisan 2022 Cuma 13:11
  • Marmaray'da günlük yolcu rekoru01 Nisan 2022 Cuma 12:40
  • MSB'den Karadeniz'deki mayınlara ilişkin açıklama01 Nisan 2022 Cuma 12:39
  • Polisin çabası tren kazasını önledi01 Nisan 2022 Cuma 12:37
  • Balıkesir'de 1000 polisle 'huzur' operasyonu01 Nisan 2022 Cuma 12:37
  • Çığ altından kurtarılan İtalyan kayakçı: 45 yıldır ilk kez böyle bir olay yaşadım01 Nisan 2022 Cuma 12:35
  • Yolcunun açık kapıdan düşerek ölümüne sebep olan minibüs şoförüne verilen ceza az bulundu01 Nisan 2022 Cuma 12:00
  • Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin sayısı ve çalışma alanlarının haritası çıkarılacak01 Nisan 2022 Cuma 12:00
  • YPG/PKK, Halep'te silahlı kadrosuna katmak için 2 kız çocuğunu kaçırdı01 Nisan 2022 Cuma 11:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti