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Bursa'da pes dedirten hırsızlık

Bursa'daki camiye dadanan hırsızlar, çatılardaki kurşun kaplamayı, musluklardaki çeşmeleri, tuvaletlerdeki ızgara ve kapıları çaldı.
Bursa'da pes dedirten hırsızlık

Bursa'da Merkez Osmangazi ilçesi Ebuishak Mahallesi'nde görülmemiş bir hırsızlık olayı yaşandı.

Hırsızlar çatıdaki kubbenin kurşunları çaldı. Son zamanlarda kurşun ve bakırların para ettiği, hırsızların da bu yüzden kurşunları çaldığı öğrenildi.

"Yukarı çıkıp baktığımızda, çatıdaki kurşunları kesip çaldıklarını gördük"

Vatandaşlar da duruma tepki gösterirken, sadece çatıdaki kurşunların değil, çeşmelerdeki muslukları, tuvaletlerdeki kablo ve kapıları da çaldı.

Hırsızlara önlem almak için çeşmelerdeki muslukları plastikle değiştirdiklerini belirten Osman Civelek, "Ne yaptıysak önlem alamadık. Sadece bu cami değil, çevredeki diğer camilerinde birçok malzemesini çalmışlar. Bir gün geldiğimde camiden ses yükselmediğini fark ettik. Yukarı çıkıp baktığımızda, çatıdaki kurşunları kesip çaldıklarını gördük. Biran önce yetkililerden çözüm bulmalarını istiyoruz. Hırsızlığın hiç birini hoş görmüyoruz. Ama ibadethanelere bari bunun yapılmaması gerekiyor" dedi.

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