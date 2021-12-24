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Bursa'da sahte içki operasyonu; 9 tutuklama

BURSA merkezli 9 ilde, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği 'sahte içki' soruşturmasında gözaltına alınan 24 şüpheliden 14’ü adliyeye sevk edildi.
Bursa'da sahte içki operasyonu; 9 tutuklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yapan yerleri tespit etti. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, etil alkollerin üzerine yüzey temizleyicisi, dezenfektan gibi ürün etiketleri yapıştırarak, 81 ile kargo ile gönderdikleri belirlendi. Bursa merkez olmak üzere İstanbul, Mersin, Aydın, Malatya, Denizli, Gaziantep, İzmir ve Amasya’da 22 adrese 20 Aralıkta eş zamanlı baskın düzenlendi. Toplam 24 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 31 bin litre etil alkol, 57 bin litre sahte içki, 5 bin adet içki yapımında kullanılan aroma, 51 adet alkollü içki yapımında kullanılan alkol kiti, 1 adet alkolmetre, 9 bin adet boş içki şişesi, 1 tabanca, 269 adet dezenfektan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 9’U TUTUKLANDI

24 şüpheliden 14’ü jandarmadaki işlemlerinin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 9’u çıkarıldığı mahkemece ‘Örgüt faaliyetleri kapsamında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek’ ve ‘Sahte ve Kaçak Alkollü İçkileri Piyasaya Sürmek’ suçlarından tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. 10 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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