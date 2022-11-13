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Bursa'da TIR devrildi; 2 ölü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bariyerlere çarparak yan yatan TIR'ın şoförü Mehmet Kaydı (42) ile yanındaki Emre Eker (26), hayatını kaybetti.
Bursa'da TIR devrildi; 2 ölü

Olay, sabah saatlerinde Bursa-Gemlik yolu Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Kaydı idaresindeki 16 BCT 77 plakalı hurda yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü Kaydı ile yanındaki arkadaşı Emre Eker, TIR’da sıkıştı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından Kaydı ile Eker'i bulunduğu yerden çıkardı. Çağrılan ambulanslarla Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaydı ile Eker, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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