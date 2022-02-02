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Bursa'da TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen TIR'a çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Erkan Aktaş (32) hayatını kaybetti.
Bursa'da TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahıska Caddesi üzerine 16 ASG 961 plakalı otomobiliyle ilerleyen Erkan Aktaş, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen Cumhur C. idaresindeki 67 TS 197 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Erkan Aktaş, araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, ikinci bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri otomobilin kapılarını keserek sıkışan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolünde, Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü Cumhur C. ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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