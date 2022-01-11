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Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden 4 itfaiye personeli için tören düzenlendi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden 4 itfaiye personeli için Bursa Büyükşehir Belediyesinde tören düzenlendi.
Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden 4 itfaiye personeli için tören düzenlendi

İtfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit'in cenazeleri, Türk bayrağına sarılı tabutlarda, helallik alınmak üzere belediyesinin bahçesine getirildi.

Buradaki törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten ve Ahmet Kılıç, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, daire amirleri, itfaiye personellerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda ilden itfaiye görevlisi katıldı.

İtfaiyecilerin yakınları ile babasının tabutuna sarılan Aydın Doğru'nun oğlu Halit Doğru (13) uzun süre gözyaşı döktü. Babasının fotoğrafını taşıyan itfaiye görevlisinin yanına gelen Doğru, son kez fotoğrafa baktı.

Törende konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayatını kaybeden itfaiye görevlilerinin pırıl pırıl insanlar olduklarını söyledi.

Acılarını paylaştıkları için törene gelenlere teşekkür ettiğini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Onlarca arayan dostlarımız, büyüklerimiz oldu. Allah hepsinden razı olsun. Allah bir daha böyle bir acıyı bizlere yaşatmasın. Şehitlerimizin, yavrularımızın emanetleri bizim emanetlerimizdir, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sayın valim başta bu acı günümüzde bizlerle beraber olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun, mekanları cennet olsun. 4 pırıl pırıl kardeşimizi hakka uğurluyoruz. Rabbim rahmet eylesin."

Cenazeler, dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından defnedilecekleri yerlere uğurlandı.

Sinan Amil'in Kestel ilçesinde, İsmail Kaya, Aydın Doğru ve Yunus Akşit'in Orhaneli ilçesinde kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Sinan Amil'in Orhaneli İtfaiye Grubu'na geçici olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Olay
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, Bursa-Harmancık kara yolunun Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için 16 RK 960 plakalı araçla yola çıkmıştı.

Olay yerine 200 metre kala yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkan itfaiye aracı şarampole devrilmiş, kazada, itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit hayatını kaybetmişti.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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