Bursa'da yatak üreten firma 72 ülkeye ihracat yapıyor

İnegöl ilçesinde 25 yıldır faaliyet gösteren mobilya üreticisi firma, 5 sene önce girdiği yatak sektöründe yeni yatırımlarla istihdamını artırmayı hedefliyor.

Bursa'da 5 yıl önce yatak üretimine başlayan mobilya firması, 72 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

İnegöl ilçesinde 25 yıldır mobilya üreten ve Türkiye'nin önemli mobilya ihracatçıları arasında yer alan şirket, 2017'de yatak üretimine de başladı.

Günlük 50 yatak imal ederek girdikleri sektörde kapasiteyi 3 katına çıkaran firma, Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika kıtalarındaki 72 ülkeye ürün göndererek Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor.

Weltew Home firmasının İhracat Müdürü Okan Özkan, 25 yıl önce küçük bir atölyede başlanan mobilya üretiminin şu an 90 bin metrekare kapalı alanda sürdüğünü söyledi.

Özkan, şu bilgileri paylaştı:

"Yatak alanına ciddi yoğunlaştık. Yeni bir fabrika ihtiyacımız doğdu. Yüksek teknolojili yatak hatları kurarak istihdamı destekleyip, mobilyada olduğu gibi bu alanda da marka haline gelmeyi hedefliyoruz. Bizim için sadece yurt içi pazardaki müşteriler değil, dünyanın her tarafına yatak ihracatını planlıyoruz. Yurt içinde çok sayıda mağazada yataklarımız satılıyor. Yurt dışında da mağazalar açacağız."

"Üretim ve istihdamda hedeflerimize ulaşmayı ümit ediyoruz"

Geçen haftalarda Avrupa'nın en büyük etkinliği olan IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'na katıldıklarını bildiren Özkan, ihracata yönelik anlaşmalar yaptıklarını ifade etti.

Ülke bazlı anlaşmalara imza attıklarını dile getiren Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beklediğimizin ötesinde taleple karşılaştık. Bu da bizim ne kadar doğru bir strateji belirlediğimizi gösteriyor. Yatak, bize ihracat noktasında ciddi katkı sağlayacak. Yeni açacağımız fabrikalarla üretim kapasitesini 2 katına çıkarmayı düşünüyoruz. Mobilya fabrikasıyla beraber şu an 650'nin üzerinde çalışanımız var. Yatak fabrikası yatırımlarıyla 1 yıl içinde çalışan sayımız minimum 1000'in üzerine çıkacak. 350-400 kişiyi doğrudan istihdam edeceğiz. Yurt içi ve yurt dışında da açacağımız mağazalarla istihdama dolaylı yönden katkı sağlayacağız. Bu coğrafyada tasarlanmış ürünlerin 4 kıtada ciddi anlamda beğeni görmesi, insanların evlerinde ürünlerimizin kullanılması, bizim için gurur meselesi."

Okan Özkan, önceleri yabancı oldukları yatak sektöründe gerekli araştırmaları yaparak adım adım ilerlediklerini vurguladı.

Günlük ürettikleri yatak sayısını 50'den 150'ye çıkardıklarını aktaran Özkan, "Yeni yapacağımız yatırımlarla günlük yatak kapasitemizi 1500'e çıkaracağız. İhracatta ciddi hedefimiz var. Üretimimizin yüzde 70'ini ihraç etmeyi hedefledik. 2023'ün sonlarına doğru üretim ve istihdamda hedeflerimize ulaşmayı ümit ediyoruz." dedi.