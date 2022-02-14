  • BIST 1.999,93
  • Altın 802.21196
  • Dolar 13.5568
  • Euro 15.3257
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 0 °C
»

Bursa'da yatak üreten firma 72 ülkeye ihracat yapıyor

İnegöl ilçesinde 25 yıldır faaliyet gösteren mobilya üreticisi firma, 5 sene önce girdiği yatak sektöründe yeni yatırımlarla istihdamını artırmayı hedefliyor.
Bursa'da yatak üreten firma 72 ülkeye ihracat yapıyor

Bursa'da 5 yıl önce yatak üretimine başlayan mobilya firması, 72 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

İnegöl ilçesinde 25 yıldır mobilya üreten ve Türkiye'nin önemli mobilya ihracatçıları arasında yer alan şirket, 2017'de yatak üretimine de başladı.

Günlük 50 yatak imal ederek girdikleri sektörde kapasiteyi 3 katına çıkaran firma, Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika kıtalarındaki 72 ülkeye ürün göndererek Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor.

Weltew Home firmasının İhracat Müdürü Okan Özkan, 25 yıl önce küçük bir atölyede başlanan mobilya üretiminin şu an 90 bin metrekare kapalı alanda sürdüğünü söyledi.

Özkan, şu bilgileri paylaştı:

"Yatak alanına ciddi yoğunlaştık. Yeni bir fabrika ihtiyacımız doğdu. Yüksek teknolojili yatak hatları kurarak istihdamı destekleyip, mobilyada olduğu gibi bu alanda da marka haline gelmeyi hedefliyoruz. Bizim için sadece yurt içi pazardaki müşteriler değil, dünyanın her tarafına yatak ihracatını planlıyoruz. Yurt içinde çok sayıda mağazada yataklarımız satılıyor. Yurt dışında da mağazalar açacağız."

"Üretim ve istihdamda hedeflerimize ulaşmayı ümit ediyoruz"
Geçen haftalarda Avrupa'nın en büyük etkinliği olan IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'na katıldıklarını bildiren Özkan, ihracata yönelik anlaşmalar yaptıklarını ifade etti.

Ülke bazlı anlaşmalara imza attıklarını dile getiren Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beklediğimizin ötesinde taleple karşılaştık. Bu da bizim ne kadar doğru bir strateji belirlediğimizi gösteriyor. Yatak, bize ihracat noktasında ciddi katkı sağlayacak. Yeni açacağımız fabrikalarla üretim kapasitesini 2 katına çıkarmayı düşünüyoruz. Mobilya fabrikasıyla beraber şu an 650'nin üzerinde çalışanımız var. Yatak fabrikası yatırımlarıyla 1 yıl içinde çalışan sayımız minimum 1000'in üzerine çıkacak. 350-400 kişiyi doğrudan istihdam edeceğiz. Yurt içi ve yurt dışında da açacağımız mağazalarla istihdama dolaylı yönden katkı sağlayacağız. Bu coğrafyada tasarlanmış ürünlerin 4 kıtada ciddi anlamda beğeni görmesi, insanların evlerinde ürünlerimizin kullanılması, bizim için gurur meselesi."

Okan Özkan, önceleri yabancı oldukları yatak sektöründe gerekli araştırmaları yaparak adım adım ilerlediklerini vurguladı.

Günlük ürettikleri yatak sayısını 50'den 150'ye çıkardıklarını aktaran Özkan, "Yeni yapacağımız yatırımlarla günlük yatak kapasitemizi 1500'e çıkaracağız. İhracatta ciddi hedefimiz var. Üretimimizin yüzde 70'ini ihraç etmeyi hedefledik. 2023'ün sonlarına doğru üretim ve istihdamda hedeflerimize ulaşmayı ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa'da gaz fiyatları Ukrayna krizi nedeniyle yüzde 14 arttı14 Şubat 2022 Pazartesi 11:21
  • Portföy yönetim sektörü 2021'de yüzde 80 büyüdü14 Şubat 2022 Pazartesi 10:52
  • Toplanan inek sütü miktarı 2021'de 10 milyon tonu aştı14 Şubat 2022 Pazartesi 10:52
  • Tüzel kişiler ve YUVAM sistemindekilerin dövizden TL'ye dönüşen hesaplarında stopaj sıfırlandı14 Şubat 2022 Pazartesi 10:50
  • İşte KDV indiriminin enflasyona etkisi14 Şubat 2022 Pazartesi 10:26
  • Borsa haftaya düşüşle başladı14 Şubat 2022 Pazartesi 10:12
  • Küresel piyasalar yeni haftaya düşük risk iştahıyla başladı14 Şubat 2022 Pazartesi 09:07
  • Besicilere hibe desteği ve uygun ödeme seçeneğiyle 'gebe düve' alma imkanı13 Şubat 2022 Pazar 14:23
  • Ticaret Bakanı Muş: KDV indiriminin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri aldık13 Şubat 2022 Pazar 13:54
  • Hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatında hedef 11 milyar dolar13 Şubat 2022 Pazar 12:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti