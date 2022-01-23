Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

Bursa’da iki gündür devam eden kar yağışı, etkisini arttırdı. Bursa kent merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kent merkezinde, yollar buz tuttu.
Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde araçlar, yolda kaldı. Bazı vatandaşlar ise araçları ittirerek, sürücülere yardımcı olmaya çalıştı. Kent genelinde kar nedeniyle kayganlaşan yollarda çok sayıda kaza meydana geldi. Halk otobüsünün kayganlaşan yolda kaldığı, öğrencilerin otobüsü ittiği görüldü. Bir servis minibüsünün içindeki işçilerin de yolda kalmamak için araçta zıpladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını hızlandırdı.
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