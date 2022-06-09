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Bursa'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı

BURSA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi, yaralandı.
Bursa'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt'a seyir halinde olan Bünyamin Kavçan (34) yönetimindeki 16 GU 948 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önünde giden Özge Meşe (27) yönetimindeki 16 KJ 07 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Meşe’nin kullandığı otomobil de önünde seyir halinde olan Yavuz Güneş (37) yönetimindeki 16 KGB 08 plakalı otomobile çarptı.

Zincirleme kazada araçlarda bulunan Özge Meşe, Kerim Meşe (5), Elif M. (1), Kübra Ongun (16), Sevgül Avcu (58), Şeyma Güneş, Ela Meralioğlu (44) ve Albina Ayvaz (23) yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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