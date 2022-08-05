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Bursa'nın yarım asırlık sokak lezzeti: 'Bağdat hurma tatlısı'

Bursa'nın yarım asırlık sokak lezzeti: 'Bağdat hurma tatlısı'
Bursa'da üretilen "Bağdat hurma tatlısı", 50 yıldan fazla süredir sokaklarda satılarak ağızları tatlandırıyor.
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