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Bursa'nın yarım asırlık sokak lezzeti: 'Bağdat hurma tatlısı'
Bursa'nın yarım asırlık sokak lezzeti: 'Bağdat hurma tatlısı'
Bursa'da üretilen "Bağdat hurma tatlısı", 50 yıldan fazla süredir sokaklarda satılarak ağızları tatlandırıyor.
05 Ağustos 2022 Cuma 10:07
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