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Bursaspor'da FIFA depremi! Ceza açıklandı

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor, FIFA'dan gelen haberle sarsıldı. Yeşil-Beyazlılara 2 dönem kalıcı transfer yasağı cezası verildi.
Bursaspor'da FIFA depremi! Ceza açıklandı

Bursaspor'a Luka Capan'ın açtığı dava kapsamında daha önce de Tim Matavz, Reagy Ofosu Baah, Namık Alaskarov dosyalarında da yaşanan gelişmeler doğrultusunda FIFA tarafından transfer yasağı getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Luka Capan tarafından kulübümüz aleyhine açılan dava kapsamında FIFA tarafından verilen karar 4 Ekim 2022 tarihinde kulübümüze tebliğ edilmiştir.

Söz konusu kararda kulübümüzün geçmiş dönemlerdeki  ödeme prensipsizliği , borçlu olunan dosya sayılarının fazlalığı ve  yakın zamanda Tim Matavz, Reagy Ofosu Baah, Namık Alaskarov dosyalarında da sözleşmeyi ihlal ederek feshe sebebiyet verdiği, aynı durumun Luka Capan dosyasında da söz konusu olduğu belirtilmiştir.

Sürekli tekrar eden ihlaller nedeniyle FIFA kulübümüzü 2 transfer dönemi kalıcı transfer yasağı ile cezalandırmaya karar vermiştir.

Kulübümüz olarak itiraz süresi içerisinde bir üst mahkeme olan CAS’a (Court of Arbitration for Sport) gerekli olan itirazlar yapılarak, Bursasporumuzun tüm hakları sonuna kadar savunulacaktır.

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