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Buruk: Galatasaray formasıyla çıktığımız her maçı da kazanmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sturm Graz'ın ardından MOL Fehervar ile oynadıkları hazırlık maçını da kaybetmelerinden dolayı üzgün olduğunu ve bu durumu oyuncularıyla görüşeceğini söyledi.
Buruk: Galatasaray formasıyla çıktığımız her maçı da kazanmak istiyoruz

Sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampında MOL Fehervar'a 1-0 yenildiği hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Buruk, kamp çalışmalarının yoğun bir tempoda geçtiğini belirterek, "Hazırlık döneminde oynadığımız ve oynayacağımız maçlar her şeyi net göstermiyor. Geldiğimizden beri hep çift antrenmanla hazırlandık. Oyuncularımızın bu anlamda yorgunlukları ve maç eksiklikleri var." dedi.

Sturm Graz ve MOL Fehervar'ın çok sayıda hazırlık maçı oynadığına dikkati çeken Buruk, "Fiziksel olarak bize göre çok daha hazırlar. Kampın sonuna kadar yine çift antrenmanla çalışacağız. Fiziksel olarak yorgunluk var. Oyun içinde bu yorgunluğun da etkileri var. Yine bazı bölgelerde acele etmemiz, gereksiz top kayıpları... Yüzde 100 hazır değiliz. Bunları ölçü olarak almıyoruz ama Galatasaray formasıyla çıktığımız her maçı da kazanmak istiyoruz. Bu durumdan mutsuzum, bunu da oyuncularımıza aktaracağım. Onlar da mutsuz. Bundan sonraki maçlar bizim için daha farklı olacak." diye konuştu.

Okan Buruk, orta sahaya Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'yı transfer ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yine o bölgeye oyuncular almaya çalışıyoruz. Yönetimimiz bu görüşmeleri sürdürüyor. İyi niyetli bir şekilde Galatasaray'ın eksikliklerini tamamlamaya çalışıyorlar. Biz de takımımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Mağlubiyet alıyoruz üzülüyoruz ama bunlar ölçü değil. Çok çalışacağız ve Galatasaray'ı hak ettiği yere getireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Özellikle bizim ülkemizde her şey karışmaya ve karıştırılmaya hazır. O yüzden birçok spekülasyon yapılabiliyor. Maç sonuçları da öyle değerlendirilebilir ama biz her şeyi görüyoruz. Saha içindeki enerjimizi görüyoruz. Burada 35 oyuncuyla beraberim. Altyapı oyuncularına da süre veriyoruz. Antrenman anlamında zorlandığımız bölümler oluyor. En kısa zamanda asıl kadromuzu belirleyip, daha iyi bir şekilde çalışmaya başlayacağız."

"Birçok bölgeye transfer yapacağız"
Okan Buruk, birçok mevkide transfere ihtiyaçlarını olduğunu vurgulayarak, "Birçok bölgeye transfer yapacağız. Marcao ayrıldı, oraya transfer yapacağız. Ön tarafa, orta sahaya transfer yapacağız. Birçok mevkiye transfer yapmamız gerekiyor. Eksikliklerimizi net bir şekilde görüyoruz. Bu anlamda çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Takıma iyi oyuncular katmak istediklerinin altını çizen Buruk, "Transfer işi kolay bir şey değil. Adam almak için adam almak istemiyoruz. En iyi oyuncuları buraya getirmeye çalışıyoruz. O da biraz zaman alıyor. Burada iyi niyetli çalışıyoruz. En kısa zamanda da bize doğrudan katkı sağlayacak oyuncuları buraya getireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, ikinci hazırlık kampındaki maçlarının daha farklı olacağını da sözlerine ekledi.

Batuhan Şen: İnşallah lige en hazır şekilde başlayacağız
Karşılaşmada Galatasaray'ın kalesini koruyan Batuhan Şen de kiralık geçirdiği iki sezonun ardından tekrar sarı-kırmızılı formayı giydiğini belirterek, "Ben de çok heyecanlıydım. Takım olarak çok yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. Çok yorucu antrenmanların ardından hazırlık maçları oluyor. İnşallah lige en hazır şekilde başlayacağız." diye konuştu.

Takımın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın kendilerine çok yardımcı olduğunu aktaran Batuhan Şen, "Onunla uzun yıllardır çalışıyoruz. Kiralık gittiğim dönemde de konuşuyorduk. Çok yardımcı oluyor. Ben de sürekli bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Ben Galatasaray'a daha güçlü dönebilmek için kiralık olarak gittim. Muslera buranın efsanesi. Okan (Kocuk) ağabey çok iyi kaleci. Fadıl (Koşutan) hocayla çalışmak bana çok artı katıyor. Çok memnunum. İnşallah daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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