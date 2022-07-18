Bütçe haziranda açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Merkezi yönetim bütçesi, Haziran'da 31.1 milyar lira açık verdi. Bütçede Haziran'da 18,29 milyar TL faiz dışı açık oluştu.

Bütçe giderleri 212 milyar 78 milyon TL, faiz harcamaları 12 milyar 768 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 199 milyar 310 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ise 181 milyar 19 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Haziran’da vergi gelirleri 152 milyar 635 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 21 milyar 747 milyon TL.

Merkezi yönetim bütçesi Ocak-Haziran döneminde 93 milyar 560 milyon TL fazla verdi.

Bütçe Mayıs'ta enflasyonun da etkisine bağlı olarak vergi gelirlerindeki yüksek oranlı artışla, 144 milyar lira fazla vermişti.