Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Bütçe gelirleri nisanda 164 milyar 114 milyon lira, bütçe giderleri 214 milyar 281 milyon lira olarak hesaplandı.

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri nisanda 164 milyar 114 milyon lira, bütçe giderleri 214 milyar 281 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75 artarak 164 milyar 114 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 93,6 artışla 214 milyar 281 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, nisanda 50 milyar 167 milyon lira açık verdi.