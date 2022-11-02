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Bütün il bu anı bekliyordu: Gizemli lahit açıldı! İşte içinden çıkanlar...

Bolu'da bir inşaatın kazı çalışmasında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, geniş güvenlik önlemi altında açıldı. Lahitten, aynı aileden oldukları değerlendirilen iki kişinin iskeletleri ve eşyaları çıktı.
Bütün il bu anı bekliyordu: Gizemli lahit açıldı! İşte içinden çıkanlar...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de hazır bulunduğu müze bahçesinde, lahdin mühürleri kesildi. Vinç yardımıyla kapağı kaldırılan lahdin içindeki su, görevliler tarafından kontrollü şekilde boşaltıldı. Suyun boşaltılmasının ardından lahdin içine giren ekipler, aynı aileye ait olduğu değerlendirilen iki iskeletle karşılaştı. Kalan parçalar lahitten çıkarılarak, incelenmek üzere koruma altına alındı. Lahdin içerisinde incelemelerin devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, lahdin açılması çalışmaları sırasında çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

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