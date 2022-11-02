Bütün il bu anı bekliyordu: Gizemli lahit açıldı! İşte içinden çıkanlar...

Bolu'da bir inşaatın kazı çalışmasında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, geniş güvenlik önlemi altında açıldı. Lahitten, aynı aileden oldukları değerlendirilen iki kişinin iskeletleri ve eşyaları çıktı.