  • BIST 2.409,90
  • Altın 921.295
  • Dolar 14.7256
  • Euro 16.0566
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Büyük orman vurgunuyla ilgili müfettiş görevlendirildi

Muğla'da, 29 Mart'ta Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu dahil 25 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından ortaya çıkan, 3 milyon liralık orman vurgununa ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nce inceleme başlatılması için müfettişler görevlendirildi.
Büyük orman vurgunuyla ilgili müfettiş görevlendirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Mart'ta Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda; Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu, işletme şefleri Kadriye Çiftçi ile Gökçe Şahin, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi muhasebecisi Musa Kaya dahil 25 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda bilgisayar, evrak ve dijital materyallere el koyuldu.

20 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI  

Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli de 1 Nisan'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ayrı araçlarla getirildiği adliye bahçesinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Klasörler dolusu evrak, jandarma personelince adliyeye taşındı. Şüphelilerden muhtar Vedat Karahan, Dalaman orman işletme şefleri Kadriye Çiftçi ve Gökçe Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu ve Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Muhasebecisi Musa Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, Dalaman Orman İşletme Müdürü Mutlu'nun serbest bırakılmasına itiraz etti.

VURGUN ORTAYA ÇIKTI

Muğla Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonun arkasındaki vurgun da ortaya çıktı. Şüphelilerin, 10 Temmuz 2019'da Dalaman ilçesinden çıkıp, Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan ve 17 saatte söndürülen orman yangınında zarar gören 1380 hektar alanı kayıtlara 350 hektar olarak geçirdiği belirlendi. Kayıtlara geçirilmeyen 1030 hektarlık alanda kesimi yapılan yaklaşık 4 bin çam ağacının ise Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan ile iş birliği yapılarak çeşitli illerde satılıp, parasının paylaşıldığı ileri sürüldü. Şüphelilerin sahte nakliye raporu, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçların kesilmesi, ormana ait koylardaki işletmelerin usulsüz olarak kiraya verilmesi gibi usulsüzlükler yaptıkları da öne sürüldü. Usulsüzlükler nedeniyle kamu zararının yaklaşık 3 milyon lira olduğu kaydedildi.

İNCELEME İÇİN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRMESİ

DHA'nın gündeme getirdiği orman vurgunuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından inceleme için müfettişler görevlendirildi. Orman Genel Müdürlüğü'nce konuyla ilgili yazılı açıklama da yapıldı. Orman işletme müdürü ve işletme şeflerinin de dahil olduğu, haklarında çeşitli iddialarla yargıya intikal eden olayla ilgili inceleme için müfettişler görevlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Müfettiş raporlarına göre işlem tesis edilecek ve sonucundan kamuoyu bilgilendirilecektir. Gerek 2019 yılında çıkan Dalaman ve Fethiye ilçelerini kapsayan yangın, gerekse adli soruşturmaya konu diğer olaylara ilişkin yetkili cumhuriyet savcılığınca yürütülen adli tahkikat devam etmekte, ayrıca soruşturmaya konu hususlarla ilgili idari soruşturma da büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Basın-yayın organlarına yansıdığı şekilde şüpheliler hakkında henüz yargısal anlamda kesinleşmiş bir karar söz konusu değildir. Hukuk sistemimizin mevcut durum hakkında en doğru kararı vereceğine olan inancımız tamdır. Kurum olarak, sürecin yakın takipçisi olacağımızı ve yargının vereceği karar doğrultusunda üzerimize düşeni yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gelir İdaresi Başkanlığı 145 personel alacak11 Nisan 2022 Pazartesi 10:26
  • İşsizlik oranları açıklandı11 Nisan 2022 Pazartesi 10:03
  • Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi11 Nisan 2022 Pazartesi 10:01
  • Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı11 Nisan 2022 Pazartesi 09:56
  • Çin'de 27 bin 529, Hong Kong'da 1921 Kovid-19 vakası tespit edildi11 Nisan 2022 Pazartesi 09:55
  • Elon Musk, daha önce katılacağını açıkladığı Twitter yönetim kurulunda bulunmayacak11 Nisan 2022 Pazartesi 09:50
  • Van'da göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama11 Nisan 2022 Pazartesi 09:43
  • Tunceli'de şarampole yuvarlanan otomobildeki hakim, savcı ve avukat yaralandı11 Nisan 2022 Pazartesi 09:42
  • Van'da FETÖ ve PKK/KCK operasyonu11 Nisan 2022 Pazartesi 09:41
  • Bakan soylu açıkladı: Türkiye'de ne kadar PKK'lı kaldığını açıkladı!11 Nisan 2022 Pazartesi 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti