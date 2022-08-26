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Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları başladı

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'nin önünde düzenlenen törenle başladı.
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, törende yaptığı konuşmada, Atatürk Evi'nde kurtuluş planlarının nasıl yapıldığını anlattıklarını söyledi. 100 yıl önce Türkiye'nin Anadolu'ya hapsedilmek istendiğini hatırlatan Oktay, "Bizi mahkum kılmak isterlerse istesinler işte burada Şuhut'ta gördüğünüz binada sadece 3 odada yapılan planlar. İnanç sağlam olursa ne yapmak istediğinizden emin olursanız eğer ki özgürlüğünüze, hürriyetinize aşık bir millet olursanız imkanlar sizindir. Allah'a, kendinize, milletinize inanırsanız ordunuzla bir ve beraber olursanız önünüzde hiç kimse duramaz." dedi.

Şuhut'ta yapılan planları 100 yıl sonra aynı gece, aynı saatlerde İstiklal Marşı ile haykırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Nasıl Çanakkale geçilmez demişsek Kocatepe'nin de aşılmaz olduğunu, Dumlupınar'ın da geçilmez olduğunu ve İzmir'in de barınılmaz olduğunu göstermek için Şuhut'tayız. 100 yılın geçmesi hiçbir şey ifade etmez bize. Biz yüzlerce yıllık bir milletin, bir medeniyetin torunlarıyız. İşte bugün Malazgirt'teyiz nasıl ki 1071'de girmişsek nasıl ki 100 yıl önce buradan Çanakkale'de, Sakarya'da aynı şekilde geçilmez demişiz. 100 yıl sonrada aynı şeyi haykırıyoruz. Türkiye'ye, Türk milletine hangi gömleği biçmek isterlerse istesinler, arkalarında kimler olursa olsun, kime güvenirlerse güvensinler, biz bize güveniyoruz. Biz size güveniyoruz, siz bize güveniyorsunuz. Başkomutanımızla nasıl 100 yıl önce başladıysak bugün de Malazgirt'te Ahlat'ta başkomutanımızla yine Şuhut'ta aynı kararlılıkla geleceğe yürümeye, her türlü haritaları parçalamaya yeminliyiz."

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"Çok daha gelişmiş, çok daha güçlü dimdik duran bir Türkiye var"

Oktay, "Ne yapmak isterlerse istesinler, nasıl ki dün Akdeniz'de, Ege'de denize döktük. Eğer ki bugün birilerinin başka bir niyeti varsa onları bilsinler ki 100 yıl sonra değişen hiç bir şey yok. Değişen tek bir şey var çok daha gelişmiş, çok daha güçlü dimdik duran bir Türkiye var. Savunma sanayisiyle, ordusuyla, milletiyle hainlerden de tertemiz olmuş olarak geleceğe yürüyecek bir Türkiye var." diye konuştu.

 

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