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Büyükçekmece'de 6 mahallede su kesintisi

BÜYÜKÇEKMECE'de bulunan 6 mahalleye basınç düşmesi nedeniyle 2 gün su verilemedi.
Büyükçekmece'de 6 mahallede su kesintisi

Büyükçekmece'nin Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz, Yeni Mahalle, Bahçelievler ve Güzelce Mahallelerinde basınç düşüklüğü nedeniyle su kesintisi yaşandı. Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan su kesintisi bugün sabah saatlerine kadar sürdü. 5 mahallede sorun çözülürken, Güzelce Mahallesi'ne kısmi olarak su verilebildi. Sıkıntı yaşadıklarını dile getiren mahalle sakinleri ara sokaklarda bulunan çeşmelerden bidonlara su doldurarak evlerine taşıdı. Bazı mahalle sakinleri ise kuyu suyularını kullandı. Güzelce Mahallesi sakini Oğulcan Çetrez, "Cumartesi öğle saatlerinden beri yok. 2-2 buçuk gün oldu. Duş ve temizlik konusu bize sıkıntı oldu. Herkeste kuyu suyu yok. Bir an önce gelirse mutlu oluruz" dedi.

Celaliye Mahallesi'nde yaşayan Olcay Bağıran, "Çeşmelerden su taşıdık. Çalışma yapıyorlarmış diye duyduk.  Şimdi yeni geldi çok az akıyor.  2 gün oldu.  Satın aldığımız suları kullandık." dedi. Bir başka mahalle sakini de "Telefonlara mesaj geliyordu. Gelmedi. Ara ara geldi gitti. Çeşmelerden su alıyoruz. Başka çaremiz yok" şeklinde konuştu.  İSKİ'den alınan bilgiye göre basınç sorununun çözülerek Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz, Yeni Mahalle, Bahçelievler mahallelerinde tekrar su verilmeye başlanırken, Güzelce Mahallesi'nde bazı noktalarda çalışmaların devam ettiği kısa sürede sonuçlandırılacağı öğrenildi. 

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