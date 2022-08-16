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Büyükçekmece'de bisikletiyle TIR'ın altından kalan çocuk ağır yaralandı

BÜYÜKÇEKMECE'de bisikletiyle gezerken TIR'ın altında kalan 11 yaşındaki Fatih Aslan ağır yaralandı. Kaza sonrasında yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece'de bisikletiyle TIR'ın altından kalan çocuk ağır yaralandı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzgun Sokak'tan İsmetpaşa Caddesi'ne dönüş yapan Celal Gargulu (45) yönetimindeki 34 FY 5006 plakalı çimento yüklü TIR, grup halinde arkadaşlarıyla bisikletiyle gezen Fatih Aslan'a (11) çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle bisikletiyle TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Fatih Aslan'ı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi. Polis ekipleri TIR şoförünü otların arasında saklanmış şekilde buldu. Şoför, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakini İdris Koçak, "Çimento fabrikasının TIR'ları buradan hızlı bir şekilde geçiyorlar. Mahallelide şikâyetçi. Bu kamyonlar her zaman problem 11 yaşında çocuk kamyonun altında kaldı. Hafriyat dolu kamyonlar iş yetiştirmek için yarış yapar gibi geçiyorlar" dedi.

Kaza sonrasında yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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