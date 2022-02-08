  • BIST 2.004,29
  • Altın 789.47235
  • Dolar 13.6324
  • Euro 15.5521
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 4 °C
»

Büyükçekmece'de muayene istasyonunda servis aracının ezdiği kadın öldü

Büyükçekmece'de, muayene istasyonunda servis aracının üzerinden geçtiği Suzan Ü. öldü. Kadının ölümüne neden olan sürücü T.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Büyükçekmece'de muayene istasyonunda servis aracının ezdiği kadın öldü

Kaza, dün sabah 08.30 sıralarında Büyükçekmece Murat Çeşme Mahallesindeki araç muayene istasyonunda meydana geldi. Sürücüsü T.S.'nin geri geldiği servis aracı, Suzan Ü. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile düşen kadın, kafasını yere vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Suzan Ü.'nün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, servis aracının sürücüsü T.S.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S., adli kontrolle serbest bırakıldı.

"KADINI GÖRMEMİŞ, ÇARPMIŞ"

Yaşanan kazayı anlatan Yavuz Şahin, "Sabah dükkanı açtıktan yaklaşık 2 saat sonra oldu. Bir minibüsün sürücüsü aracıyla, geri gelirken kadını görmemiş, çarpmış. Kadın olay yerinde vefat etmiş" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Dün nasıl ki medya vesayeti bertaraf edilmişse bugün de bertaraf edilecektir08 Şubat 2022 Salı 10:41
  • Palandöken’in arka yüzünde tatil bitti, kar çilesi başladı08 Şubat 2022 Salı 10:38
  • Evi terk eden eşini ve kayınvalidesini tüfekle vurmuştu; tutuklandı08 Şubat 2022 Salı 10:37
  • Hırsızdan iş yeri sahibine not: Hakkını helal et abilerin gülü08 Şubat 2022 Salı 10:35
  • Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 6 Kovid-19 vakası tespit edildi08 Şubat 2022 Salı 10:27
  • Sanayide doğalgaz kısıntısı sona erdi08 Şubat 2022 Salı 10:22
  • Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi08 Şubat 2022 Salı 10:21
  • Sermaye piyasalarında uzaktan sözleşme ilişkisi kurulmasının esasları belirlendi08 Şubat 2022 Salı 10:20
  • Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı08 Şubat 2022 Salı 10:12
  • Diyanet İşleri Başkanlığından mülakatlar için liste gönderildiği iddiasına ilişkin açıklama08 Şubat 2022 Salı 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti