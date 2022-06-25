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Büyükçekmece'de yoldaki çökme nedeniyle isale hattı zarar gördü

İstanbul Büyükçekmece'de yolda meydana gelen çökmenin isale hattına zarar vermesi sonucu bazı evleri su bastı.
Büyükçekmece'de yoldaki çökme nedeniyle isale hattı zarar gördü

Alınan bilgiye göre, İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı Fatih Mahallesi Gazi Mustafa Caddesi'nde asfaltta çökme meydana geldi.

Seyir halindeki 2 otomobil, oluşan çukura saplanarak hasar gördü.

Çökmenin olduğu alandaki isale hattının zarar görmesi sonucu mahalledeki bir şantiye ile bazı evleri su bastı.

Olaya müdahale eden ekipler, suyu kesti, ardından temizlik çalışması başlatıldı.

Mahalledeki bazı evlere su verilemediği, çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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