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Büyükelçi Bodnar: "Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rus ordusu tarafından işgal edilen bazı bölgelerin kurtarıldığını belirterek, "Rus askerleri ciddi kayıplar verdi." dedi.
Büyükelçi Bodnar: "Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rus ordusu tarafından işgal edilen bazı bölgelerin kurtarıldığını belirterek, "Rus askerleri ciddi kayıplar verdi. Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce Rus işgalci yok edildi. Silahlı kuvvetlerimizin manevi hazırlığı ve savunma kapasitesi yüksek. Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor." dedi.

Bodnar, "Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol İşgaline Karşı Direniş Günü" kapsamında düzenlenen panelin ardından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna için zor ve dramatik olan bu süreçte Türkiye ve Türk halkına teşekkür eden Bodnar, Ukrayna'nın kendini savunduğunu ve büyük şehirlerin Rusya'nın çabalarına rağmen Ukrayna'nın kontrolü altında olduğunu söyledi.

Bodnar, sabotaj gruplarının Ukrayna şehirlerine sızma girişimlerinin etkisiz kılındığını aktararak, bu grupların yok edildiğini dile getirdi.

Rus ordusu tarafından işgal edilen bazı bölgelerin kurtarıldığını vurgulayan Bodnar, "Rus askerleri ciddi kayıplar verdi. Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce Rus işgalci yok edildi. Silahlı kuvvetlerimizin manevi hazırlığı ve savunma kapasitesi yüksek. Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bodnar, Ukrayna'nın doğu cephe hattında Rus kuvvetlerinin ilerleyemediğinin altını çizerek, Kiev çevresindeki bölgenin ve ülkenin güneyinde tehlikenin devam ettiğini, savunma araçlarıyla Rus kuvvetlerinin Kiev'e girmesinin engellendiğini aktardı.

"Biz kendi toprağımızda özgürlüğümüz için savaşıyoruz"
Kendi başlarına ve yalnız savaştıklarına işaret eden Bodnar, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kendi toprağımızda özgürlüğümüz için savaşıyoruz ve mümkün olduğu sürece bu direnişe devam edeceğiz. Barış arayışına son vermiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a barış arayışı konusundaki girişimleri için teşekkür etmek istiyorum. Şu an önemli olan; Rusya'nın bu saldırganlığı durdurması, birliklerini geri çekmesi ve müzakere masasına geri dönmesi için Rusya'ya baskı yapılması. Direnişimizin Rus saldırganlığını önleyeceğini ve Rusya'yı müzakere masasına geri döndüreceğine inanıyorum."

Bodnar, gıda, ilaç, yakıt başta olmak üzere çeşitli ürünlere ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayarak, mülteci meselesinin gündeme gelebileceğini, sivil kayıplara özellikle dikkat çekmek istediğini, Rusya'nın füzeleriyle kadınlar ve çocukların öldüğünü bildirdi.

"Hükümet binalarının yakınlarında herhangi bir çatışma yok"
Kiev'de çatışma yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili soruya Bodnar, "Hükümet binalarının yakınlarında herhangi bir çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen bir sabotaj grubu, Kiev'e girerek toplum arasında panik yaymak istedi. Kiev'deki bir semtte bunlar yok edildi." yanıtını verdi.

Bodnar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözlerine değinerek, "Tamamen normal bir cevap. Türk tarafı, bizim talebimizi şu an değerlendiriyor ve değerlendirme süreci zaman alıyor. Tabii olumlu cevap almayı diliyoruz ama bu Türk tarafının kararı ve biz kararı bekliyoruz. Türkiye'deki tüm makamların aslında Ukrayna'da neler olduğunu çok iyi anladığını düşünüyorum." diye konuştu.

Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin Bodnar, şunları kaydetti:

"Öncelikle Rus işgalcilerini Ukrayna'dan kovmamız, ondan sonra Ukrayna'nın NATO'daki statüsünün resmileştirilmesine dönmemiz lazım. Ukrayna ordusunun ilgili silahları ve yardımı alması gerekiyor. Ukrayna'nın NATO'ya üye olma talebini de hiç kimse gündemden çekmedi. Batı bu hatayı düzeltmeli ve Ukrayna'yı sadece NATO'ya değil, AB'ye de üye olarak almalı."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da paneldeki konuşmasında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için verilen mücadeleyi desteklediklerini belirterek, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki askeri müdahalesini reddettiklerini söyledi.

Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Filiz Tutku Aydın yaparken TRT muhabiri Gönül Şamilkızı ve emekli Büyükelçi Fatih Ceylan birer konuşma yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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