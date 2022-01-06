Büyükşehir 2021 yılı kadın çalışmarı raporunu yayımladı

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi, sosyal medya hesapları ve internet adresi üzerinden yayımladığı “Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü Yıllık Raporu”nda kadına yönelik şiddet ve birçok konuda çarpıcı tespitlere yer verdi.

Ankara’da yaşayan kadınların talep ve önerilerini dikkate alarak örnek projelerle yanında olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkent'i kadın dostu bir şehir yapmak için farkındalık çalışmalarına imza atmayı sürdürüyor.

Cinsiyet ayrımcılığına karşı projeler üreterek kadına karşı şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalık yaratan çalışmalar yürüten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi, 2021 yılına ait yıllık rapor yayımladı.

Sosyal medya hesapları ve Büyükşehir Belediyesi internet sayfasında (www.ankara.bel.tr) yayımlanan 2021 yılındaki faaliyet ve çalışmalara ilişkin “Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü Yıllık Raporu”nda çarpıcı tespitlere yer verildi.



MERKEZE BAŞVURULARDA EVLİ VE İŞSİZ KADINLAR DAHA FAZLA

Sosyal ve ekonomik verilerin paylaşıldığı raporda eğitim seviyesi azaldıkça merkeze başvuru yapanların sayısının arttığı, evli kadınların ise merkezlere daha çok başvurduğu ortaya çıktı.

Kadın Danışma Merkezine başvuran evli kadınların oranı yüzde 58,1, bekâr kadınların oranı ise yüzde 41,9 olurken işsiz kadınların başvuru oranındaki artış da dikkat çekti.



RAPORDA PSİKOLOJİK ŞİDDET VURGUSU

2021 yılında 217 kadın merkezlere gelerek yüz yüze görüşmeyi, 2 bin 583 kadın ise telefonla danışmayı tercih ederken en çok adli ve danışmanlık nedeniyle merkeze başvuruda bulunuldu.

Çarpıcı tespitlerin yer aldığı raporda kadınların uğradıkları şiddet türleri ve oranları ise şu şekilde sıralandı:

-Psikolojik şiddet: Yüzde 45,4

-Fiziksel şiddet: Yüzde 31

-Ekonomik şiddet: Yüzde 23,6



KADIN DANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kadın Danışma Merkezi, yeni yılda da Gençlik Parkı’ndaki merkez noktasının yanı sıra Kahramankazan, Çubuk, Ayaş, Keçiören, Şafaktepe ve Hasanoğlan olmak üzere toplam 6 ilçede hizmet vermeye devam edecek.

Kadın Danışma Birimlerinde sorumlu şeften sosyal hizmet uzmanına, proje asistanından tercümana, sosyolog ve psikologdan eğitmene kadar alanında uzman kişiler görev alırken Ulus Gençlik Parkı Danışma Merkezi’nde; fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ya da uğrama riski bulunan kadınlara ücretsiz psikolojik ve hukuksal danışmanlık hizmeti de veriliyor.



YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ADIM ADIM UYGULANIYOR

Ankara’yı kadınlar için güvenli bir kent hale getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, şiddetle mücadelede sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapmayı sürdürüyor.

UN Women ile hazırlanan ve 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren hayata geçirilen “Mor Haritam Projesi” Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Yerel Eşitlik Eylem Planı” kapsamında Ankara’daki güvensiz ve riskli bölgelerde uygulanıyor. Yapılacak hizmetlerin planlama ve bütçeleme süreçlerine kadınların dâhil edilmesinin yanı sıra kentteki tüm kadınların ihtiyaçlarını belirleyen bu harita, Türkiye’nin ilk dijital kadın haritası olma özelliğine de sahip.

MATRA PROJESİ İLE KADINLAR DAHA DA GÜÇLÜ

Raporda 2021 yılında başlatılan kadınlara özel projelere de yer verilirken, Hollanda Büyükelçiliği ile MATRA Sosyal Dönüşüm ve İnsan Hakları Hibe Programı aracılığı ile fonlanan “Kadın Güçlenme Merkezi Projesi (MATRA)”, Büyükşehir Belediyesi Projeler Şube Müdürlüğü ve Kadın Danışma Merkezi tarafından 24 ay süre ile yürütülecek.

Üniversitelerin kadın çalışmaları bölümünde okuyan öğrencilerin tez çalışmaları ile merkezde gönüllü çalışmaların desteklenmesinin amaçlandığı projeye ilginin her geçen gün arttığı gözlemlenirken, Kadın Danışma Merkezi 2 yıl boyunca Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı da Başkent’te uygulamaya devam edecek.

Kız çocuklarına eğitim desteğinden 2 bin 500 kadına üreme sağlığı eğitimi ve hijyen kiti desteğine, Başkent Market ile kadın girişimcilerin desteklenmesinden sosyal risk haritasının oluşturulmasına, gezici kadın danışma aracı hizmetinden kız kardeşlik kampanyalarına kadar pek çok faaliyete geçtiğimiz yıl imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu faaliyetleri 2022’de de sürdürecek.



MÜLTECİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ, SIĞINMACI KADIN VE GENÇLERİN DESTEKLENMESİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile ortak yürütülen “Mültecilerin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında ise Ankara’da 521 kız çocuğu okullaştırılırken 347 kadının da dil ve meslek eğitimi alması sağlandı.

2022 yılında “Şiddet Mağduru Kadınların İstihdama Katılımının Kolaylaştırılması Projesi” adıyla devam edecek çalışmalar sayesinde kadın sığınma evlerinden destek alan kadınların istihdama katılımının kolaylaştırılması amacıyla meslek atölyesi kurulması da hedefleniyor.

Altındağ Kadınlar Lokali’nde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile başlatılan “Sığınmacı Kadın ve Gençlerin Desteklenmesi Projesi” ile de toplam 2 bin 149 kadın ve genç mesleki eğitimden yararlandı.

Raporda yer alan tüm bilgilere, “www.ankara.bel.tr/files/3816/4094/6076/yillik-rapor-2021.pdf” adresi üzerinden ulaşılabilecek.