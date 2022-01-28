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Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede mısır silajı dağıtımına başladı

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kadın hayvan yetiştiricilerini girişimciliğe teşvik etmek ve ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak amacıyla 25 ilçede hayvan yemi olarak kullanılan mısır silajı dağıtımına başladı. 
Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede mısır silajı dağıtımına başladı

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretme katkı sağlamak amacıyla ‘kadın dostu’ Başkent olma yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kadın hayvan yetiştiricilerini girişimciliğe teşvik etmek, üretimden kopmamalarını sağlamak ve ekonomik yönden destek olmak için 25 ilçede hayvan yemi olarak kullanılan “mısır silajı” dağıtımına başladı.

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YÜZDE 100 HİBE İLE 674 HAYVAN ÜRETİCİSİ KADIN VE 10 AFETZEDE BU DESTEKTEN YARARLANACAK
Büyükşehir Belediyesinin Gölbaşı Karaoğlan’da bulunan arazisinde üretilen yaklaşık bin 500 ton mısır silajı, yüzde 100 hibe ile toplam 674 kadın hayvan üreticisi ile 10 afetzedeye teslim edilecek. 

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde 1-20 adet arası büyükbaş hayvanı olan kadın yetiştiricisine kişi başı ikişer ton mısır silajı desteğinde bulunacak.

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BAŞKENTLİ KADIN ÜRETİCİLER YEM DESTEĞİNDEN MEMNUN
Dağıtımın ilk başladığı noktalardan biri olan Gölbaşı Karaoğlan ve Ayaş Sinanlı bölgesinde hayvan yetiştiriciliği yapan kadın üreticiler, hayvan yemi desteği sayesinde ekonomik yönden büyük ölçüde rahatladıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:
Hayriye Ada: “Genç çiftçiyim. 11 büyükbaş hayvanım var. Yemim azalmıştı. Bizim için bu destek ilaç gibi oldu. Bize sağlanan bu imkân bize cesaret verdi, çok mutlu oldum.”
-Safiye Gökmen: “Hayvancılık ve çiftçilik yapanlara sağlanan bu destekler çok iyi oldu. Kadınlar için de güzel bir fırsat. Hayvancılığı sürdürmemiz için çok yararlı oldu. Bütçemize de çok faydası olacak. Kuraklık yaşıyoruz. Bu zor zamanımızda düşünülmüş olmak bizi sevindirdi. Biz kadınlara verdiği destekler için Mansur Başkana çok teşekkür ediyorum.”
-Fatih Taylan: “Bu hibenin kadın girişimciler için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Yem fiyatlarının pahalandığı bu zor günlerde üreticilere çok büyük fayda sağladı. Ben kızım adına geldim. Bu hibe desteği üreticileri sevindirdi ve her açıdan çok desteği oluyor.”
-Selma Yeni: ‘‘Büyükşehir Belediyesinin kadın üreticilere vermiş olduğu mısır silajı desteğinden memnun kaldım. Bütçeme büyük bir katkısı oldu. Bizlere mısır silajı desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim.”
-Gülşen Özdemir: “Büyükşehir Belediyesinin kadın üreticilerine yönelik başlatmış olduğu mısır silajı desteğinden bu sene faydalandım. Bizlere sağlanan destek bütçemize büyük katkı sağladı.”
-İznur Enver: “Hayvancılıkla uğraşıyorum. Yemler çok pahalı olduğu için silaj alamıyorduk. Büyükşehir Belediyesinin başlattığı bu destekten çok memnunuz.’’
-Mine Özyurt: “Hayvancılıkta şartlar gün geçtikçe zorlaşıyor. Bu yapılan destek bütçemizi rahatlattı. Büyükşehir Belediyesinin bu tarz desteklerini sürdürmesini isterim.”

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