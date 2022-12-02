Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelliler Yüzme Kursu’nu hayata geçirdi

Engelsiz Başkent hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, EGO Spor Kulübü, İşitme Engelliler Federasyonu ve Salyangoz Derneği iş birliğiyle “İşitme Engelliler Yüzme Kursu”nu hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkentte dezavantajlı grupları sosyal hayata dâhil etmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla projelerine hız kesmeden devam ediyor. EGO Spor Kulübü, İşitme Engelliler Federasyonu ve Salyangoz Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “İşitme Engelliler Yüzme Kursu”ndan 6-15 yaş arası işitme engelli çocuk ücretsiz olarak yararlanıyor.

6-15 YAŞ ARASI

Nisan ayında başlatılan yüzme kursuna katılan 25 işitme engelli çocuk, haftanın 2 günü Yenimahalle Belediyesi Bülent Ecevit Yüzme Salonu’nda özel teknik ve yöntemlerle geleceğin Türkiye Şampiyonalarına hazırlanıyor. Nisan ayında başlatılan yüzme kursuna katılan 6-15 yaş arasındaki 25 işitme engelli çocuk haftanın 2 günü Bülent Ecevit Yüzme Salonu’nda özel teknik ve yöntemlerle şampiyonluklara kulaç atıyor.