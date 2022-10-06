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Büyükşehir Belediyesi NASA Apps Challenge etkinliğine ev sahipliği yaptı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının destekleriyle Kuzey Yıldızı TechBridge Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen 48 saatlik yarışı kazanan 3 takımın projeleri, NASA tarafından incelenecek.
Büyükşehir Belediyesi NASA Apps Challenge etkinliğine ev sahipliği yaptı

Bilişim sektörüne ve genç girişimcilere destek vermeyi sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzay uygulamaları alanında Avrupa’nın en büyük yarışması olan NASA Space Apps Challenge Hackathonu’na ev sahipliği yaptı.  600’den fazla yarışmacının katıldığı etkinlik Kuzey Yıldızı TechBridge Teknoloji Merkezi’nde 48 saat sürdü. Büyükşehir Belediyesi de yarışmacıların ücretsiz ulaşım, konaklama ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşıladı.

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KAZANANLAR KÜRESEL FİNALDE YARIŞACAK

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının destek verdiği yarışmanın kazananları 48 saatlik bir maratonun sonunda belli oldu. Yerel jürinin projeleri değerlendirmesinin ardından ilk üçe kalarak küresel finalde yarışma hakkı kazananlar; Takım Tulpare, Takım FL Active ve Takım TT- Sci oldu. İlk üçe giren takımların geliştirdiği projeler, NASA tarafından incelenecek. 

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