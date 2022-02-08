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Büyükşehir Belediyesi “reflektörlü çıkartma” uygulaması başlattı

Büyükşehir Belediyesi okulların açılmasıyla birlikte “Güvenli Ankara Güvenli Yaya” sloganıyla öğrencilerin trafikte fark edilmesini sağlamak için “reflektörlü çıkartma” uygulaması başlattı.
Büyükşehir Belediyesi “reflektörlü çıkartma” uygulaması başlattı

Yeni uygulamanın başlatıldığını sosyal medya hesapları üzerinden videolu paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Sabit saat uygulaması nedeniyle evlatlarımızın okula gidişleri de evlerine dönüşleri de ne yazık ki gece karanlığında geçiyor. Karanlıkta meydana gelebilecek kazalara karşı çocuklarımıza ücretsiz reflektörlü çanta çıkartması dağıtmaya başladık” dedi.

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TÜM OKULLARA DAĞITILACAK
Ankara Zabıtası tarafından başlatılan uygulama ile ücretsiz reflektörlü çıkartma, kent genelindeki tüm okullara dağıtılacak.

Öğrencilerin sabah ve akşam saatlerinde karanlıkta okula gidip gelmelerinin kazalara sebep olması sonrasında bu kararı aldıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:
“Başkent genelinde bulunan tüm okullarda zabıta ekipleri tarafından öğrencilerimize bu çıkartmaları dağıtacağız. İleri saat uygulamasından dolayı bildiğiniz gibi çocuklarımız okullara özellikle ikili öğretim yapan okullara sabahları gün ağarmadan, akşamları da hava karardıktan sonra gidip geliyorlar. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı trafikte görünür kılmak için çantalarının arkasına reflektörlü yansımalı uyarıcı işaretler koymak istedik. Bugün Ankara'daki birçok okulun girişinde Büyükşehir Zabıta olarak öğrencilerimizi bu reflektörle karşıladık. Velileri bilgilendirip öğrencilerimizi uyarıyoruz. Öğrenciler karanlıkta gidip gelirken onlara fayda sağlayacağına inanıyoruz. Onların güvenli okula gelip gitmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.”

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VELİLER VE ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN
Çıkartmaları çantalarına yapıştıran öğrenciler kadar veliler de uygulamadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:
-Mahur Güdücü: (Veli) “Biz okula gelince hava karanlık oluyor. Maalesef arabalar öğrencileri fark etmiyor. Hem farkındalık yaratmak hem de çocukların trafikte fark edilir olması için yapılan bu uygulama gayet güzel düşünülmüş.”
-Büşra Karataş: “Trafikte sürücüler bizi görmüyor. Bu etiketler sürücülerin bizi görmesine yardımcı olabilir.”
-Reyna Akaç: “Sabah erken kalktığımızdan dolayı yapıştırılan etiketler fark edilir olacak. Trafikte kaza riskini belki daha da azaltacak.”
-Enes Bayram Keskin: “Karanlıkta okula gelirken araçlar bizi görmekte zorlanabilir. Bizim sağlığımızı düşünüp bu reflektörlü uyarıları taktıkları için sevindim, teşekkür ederim.”
-Eymen Tuğrul Gökhan: “Sarı ve siyah renkleri etikette kullanmışlar, karanlıkta rahatlıkla bizi fark edebilir sürücüler.”

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