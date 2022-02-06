Büyükşehir Belediyesi, tuz desteğine devam ediyor

2019 yılında mahalle muhtarlarına yönelik tuz desteği başlatan Büyükşehir Belediyesi gelen talepler doğrultusunda muhtarlara tuz dağıtmaya devam ediyor.

Büyü kşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 2019 yılında başlatılan uygulama ile Başkent’te talep eden muhtarlara tuz desteği sağlanıyor.

2021-2022 tarihlerinde ilk etapta 507 muhtara yirmişer kiloluk 15 bin 105 torba ulaştıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri toplamda 302 bin 100 kilogram tuz dağıttı.

KAR VE BUZLANMAYA KARŞI 7/24 MÜCADELE

Büyükşehir Belediyesine ortak WhatsApp grubu ya da Başkent 153 üzerinden ulaşan muhtarlar teslim aldıkları tuzları mahallerindeki okullara, üniversitelere, apartmanlara, sitelere ve camilere dağıtıyor.

Etkili olan kar yağışı ve buzlanmaya karşı vatandaşların mağdur olmaması için tuz desteğinde bulunduklarını belirten Fen İşleri Tuzlama ekibinden Altan Bartın, “Başkentli muhtarların Büyükşehir Belediyesinden talep ettiği tuzların dağıtımını biz gerçekleştiriyoruz. Kimseyi mağdur etmemek adına çalışmalarımızı gece demeden gündüz demeden sürdürüyoruz” dedi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Tuz taleplerine kısa sürede cevap geldiğini ifade eden Başkentli muhtarlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederek düşüncelerini şu sözlerle paylaştılar:

-Demet Arslan Kavacık (Çankaya İncesu Mahalle Muhtarı): “Ankara Büyükşehir Belediyesinden tuz için talepte bulundum, kısa sürede cevap verdiler, çok teşekkür ediyorum”

-Sevgül Lökoğlu (Çankaya Huzur Mahalle Muhtarı): “Ankara Büyükşehir Belediyesinden yaklaşık 200 torba tuz aldım. Bize gelen tuzları mahalle sakinlerine, sitelere, camilere dağıtıyoruz. Tuz talebime kısa sürede cevap verdiği için Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Lalezar Comba Kozan (Etimesgut Tunahan Mahalle Muhtarı): “Büyükşehir Belediye ekipleri kar yağışlarında çok güzel çalıştı. Mahallelimiz için ihtiyaç duyduğumuz tuz talebine kısa sürede cevap verdiler, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Songül Eğilmez (Etimesgut Devlet Mahalle Muhtarı): “Büyükşehir’den mahallemdeki buzlanma çalışması için 90 çuval tuz talebinde bulundum, kısa sürede mahalleme gelerek tuzları teslim ettiler. Mahallemde yaşayanlar bundan dolayı çok mutlu.”

-Ayfer Kızılkan (Üniversiteler Mahalle Muhtarı): “Büyükşehir’in kar yağışlarında hem yol açımı hem de tuz dağıtımında bizlere çok büyük yardımları oldu. Muhtarlar olarak bizim WhatsApp grubumuz var ve ihtiyaçlarımızı belirledikten sonra Büyükşehir Belediyesi ekiplerine talepte bulunuyoruz, onlar da sağ olsun kısa sürede cevap veriyor. Belediyeden gelen tuzları üniversitelere de dağıtıyoruz. Mansur Başkanımızı iyi ki var onun ve ekibinin sayesinde mahallemiz yollarda sıkıntı çekmedi.”

-Selahattin Kızılkan (Bilkent Çamlık Sitesi Yöneticisi): “30 senedir Bilkent Çamlık Sitesi’nde oturuyorum. Mansur Yavaş başkanımız döneminde çok büyük hizmetler aldık. Üniversiteler Mahallesi sakini olarak vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum.’’