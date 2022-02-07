Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek desteği

Büyükşehir Belediyesi, özellikle pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük kahvaltı ve sıcak yemek yardımında bulunuyor.

BelPa Mutfak’ta hijyenik koşullarda pişirilerek paketlenen yemekler yaşlı, engelli ve Covid-19 çıkan vatandaşlar başta olmak üzere Araplar Mahallesi’ndeki Büyükşehir yurdunda kalan öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

“BELPA MUTFAK ANKARA’NIN HER YERİNE ULAŞIYOR”

Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere günde iki öğün ücretsiz olarak talepte bulunan vatandaşların evlerine kadar taşınırken BelPa Mutfak’ta pişirilen sıcak çorba da hastane ve üniversite önlerinde ikram ediliyor.

BelPa Mutfak’ta özenle hazırlanan kahvaltı ve yemekleri 7’den 70’e ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara ulaştırmaya devam ettiklerini belirten BelPa Genel Müdürü Ramazan Değerli, şu bilgileri paylaştı:

“BelPa Mutfak her gün yoğun bir tempoda çalışıyor. Yaşlılarımıza, engellilerimize, Covid pozitif olan hastalarımıza, Araplar Mahallesi’nde belediyemize ait yurtta kalan öğrencilerimize gönderilmek üzere yemek üretimimizi sürdürüyoruz. Ayrıca hastane ile üniversite önlerinde ücretsiz şekilde çorba dağıtımına da devam ediyoruz. Son olarak kar yağışının etkili olduğu günlerde AKOM ile koordineli çalışarak karla mücadele eden personelimize de sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve gece çorba ikramında bulunuyoruz. BelPa, Ankara’nın her yerinde, vatandaşımızın yanında.”

Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar kendileri ya da yakınları için Başkent 153 üzerinden başvurarak talepte bulunabiliyor.