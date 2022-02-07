  • BIST 1.997,58
  • Altın 788.72470
  • Dolar 13.5812
  • Euro 15.5243
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 1 °C
»

Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek desteği

Büyükşehir Belediyesi, özellikle pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük kahvaltı ve sıcak yemek yardımında bulunuyor.
Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek desteği

BelPa Mutfak’ta hijyenik koşullarda pişirilerek paketlenen yemekler yaşlı, engelli ve Covid-19 çıkan vatandaşlar başta olmak üzere Araplar Mahallesi’ndeki Büyükşehir yurdunda kalan öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılıyor.  

 ihs_2970.jpg

“BELPA MUTFAK ANKARA’NIN HER YERİNE ULAŞIYOR”
Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere günde iki öğün ücretsiz olarak talepte bulunan vatandaşların evlerine kadar taşınırken BelPa Mutfak’ta pişirilen sıcak çorba da hastane ve üniversite önlerinde ikram ediliyor. 

BelPa Mutfak’ta özenle hazırlanan kahvaltı ve yemekleri 7’den 70’e ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara ulaştırmaya devam ettiklerini belirten BelPa Genel Müdürü Ramazan Değerli, şu bilgileri paylaştı:
“BelPa Mutfak her gün yoğun bir tempoda çalışıyor. Yaşlılarımıza, engellilerimize, Covid pozitif olan hastalarımıza, Araplar Mahallesi’nde belediyemize ait yurtta kalan öğrencilerimize  gönderilmek üzere yemek üretimimizi sürdürüyoruz. Ayrıca hastane ile üniversite önlerinde ücretsiz şekilde çorba dağıtımına da devam ediyoruz. Son olarak kar yağışının etkili olduğu günlerde AKOM ile koordineli çalışarak karla mücadele eden personelimize de sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve gece çorba ikramında bulunuyoruz. BelPa, Ankara’nın her yerinde, vatandaşımızın yanında.”

ihs_3302.jpg

Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar kendileri ya da yakınları için Başkent 153 üzerinden başvurarak talepte bulunabiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Ercan'dan Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi’ne sürpriz ziyaret07 Şubat 2022 Pazartesi 02:25
  • Ücretsiz Kick Boks eğitimine ilgi büyük07 Şubat 2022 Pazartesi 01:26
  • Çocuklar, Deniz Dünyası'nı çok sevdi07 Şubat 2022 Pazartesi 00:23
  • Büyükşehir Belediyesi, tuz desteğine devam ediyor07 Şubat 2022 Pazartesi 00:21
  • Kahramankazan’da okullar pırıl pırıl yapıldı07 Şubat 2022 Pazartesi 00:19
  • 17 yıl önceki kadın cinayetinin sanıklarına 19'uncu duruşmada beraat06 Şubat 2022 Pazar 11:23
  • Mert'i öldüren şırınga çikolata için 'güvenli değil' raporu06 Şubat 2022 Pazar 11:22
  • Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı06 Şubat 2022 Pazar 09:51
  • AHİD korosu kuruldu05 Şubat 2022 Cumartesi 14:20
  • Vedat Kaptan Yurdakul, yıllar sonra Radyo Angara TV’deki canlı yayınla izleyicilerle buluştu05 Şubat 2022 Cumartesi 04:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti