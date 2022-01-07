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Büyükşehir memurlarına yeni yıl müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, memurlara 2022 yılının ilk müjdesini verdi. 
Büyükşehir memurlarına yeni yıl müjdesi

Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan 5 bin 543 memur ve sözleşmeli memura Sosyal Denge Tazminatını yüzde 100 oranında ödeyeceklerini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan memurlara bayramlarda ise bu oran yüzde 120 olarak uygulanacak.  

    Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra uzun yıllar ödenmeyen ya da farklı oranlarda uzun aralıklarla verilen sosyal denge tazminatını memurlara yeniden ödemeye başladı. 

    Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden kadrolu memur ve sözleşmeli memurlara müjde vererek 2022 yılında Sosyal Denge Tazminatı’nın (SDS) yüzde 100 oranında ödeneceği açıkladı. 

SDS BAYRAMLARDA YÜZDE 120 ORANINDA YATIRILACAK
    Sosyal Denge Tazminatı’nı düzenli olarak ödemeye başlayan Yavaş, 2022 yılında Ramazan ve Kurban Bayramında ise bu oranın yüzde 120 oranında yatırılacağını da duyurdu.

    Yavaş, Büyükşehir Belediyesi ile EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü’nde görevli 5 bin 543 memur ve sözleşmeli memura SDS ödemelerine ilişkin müjdeyi şu sözlerle verdi:
“Büyükşehir Belediyemizde, ASKİ’de ve EGO Genel Müdürlüğümüzde görevli toplam 5543 kadrolu-sözleşmeli memura Sosyal Denge Tazminatı’nı % 100 oranında ödeme kararı aldık. Bayramlarda ise bu oranı % 120 olarak belirledik. Ekonomik gidişata karşı elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.”    

    Büyükşehir Belediyesi’nde görevli devlet memurları ile sözleşmeli memurlar sendika ile yapılan 2 yıllık sözleşme kapsamında yüzde 100, bayramlarda da yüzde 120 oranında SDS alacak. 

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