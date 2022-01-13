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Büyükşehir, yapımına başladığı üst geçit çalışmalarını tamamladı

Büyükşehir Belediyesi, yapımına başladığı 9 yeni modern üst geçit çalışmalarını tamamladı.
Büyükşehir, yapımına başladığı üst geçit çalışmalarını tamamladı

Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmeleri için yaya üst geçit yapım çalışmalarını sürdürüyor. 

Kent Estetiği Daire Başkanlığı, yayalar kadar sürücülerin de can güvenliğini sağlamak için 9 yeni modern üst geçidin yapım çalışmalarını tamamladı.

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MODERN GÖRÜNÜMLÜ YAYA ÜST GEÇİTLERİ
Kent trafiğini rahatlatmaya yönelik tasarlanan ulaşım projelerini birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te can ve sürüş güvenliğini önceleyerek yaya üst geçitlerin sayısını her geçen gün artırıyor.

Ocak 2021’deki ihale sürecinin ardından yapımına başlanılan ve yaya üst geçitlerde bulunan asansörlü ve yürüyen merdivenleri de yetki onayının alınmasıyla vatandaşların hizmetine sunacak olan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, üst geçitlerin çevre düzenlemelerini de birer birer tamamlıyor.

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Ekipler, 7 üst geçidin çevre düzenlemelerini tamamlarken, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) Hayal Park Sitesi önü yaya geçidi ile Batı Bulvarı 2026. Cadde yaya üst geçidinin çevre düzenlemelerini de kısa süre içinde tamamlayacak.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından yapımı ve çevre düzenlemesi tamamlanarak hizmete açılan yeni yaya üst geçitleri ise şöyle: 
-Esenboğa Protokol Yolu Pursaklar yaya üst geçidi
-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) Hidromek Hizası yaya üst geçidi
-Ayaş Caddesi üzeri Başak Tıp Merkezi önü yaya üst geçidi
-Bağdat Caddesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi önü üst geçidi
-Samsun Yolu ASKİ Su Deposu önü üst geçidi
-Konya Yolu Hacıbaba önü üst geçidi
-Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) Kentpark önü yaya üst geçidi

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