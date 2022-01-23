Büyükşehir'den öğrencilere için dolu dolu yarıyıl tatili etkinliği

Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmeleri için birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi “öğrenci dostu” uygulamalarını çocuklar ve gençlerle buluşturmaya devam ediyor.

Öğrencilerin doya doya bir yarıyıl tatili geçirebilmeleri için Feza Gürsey Bilim Merkezi başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Çocuk Meclisi, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Aile Yaşam Merkezlerinde birçok aktivite hazırlandı.

Başkentli öğrenciler, 24 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında 2 hafta boyunca düzenlenecek tiyatrodan eğitici atölyelere kadar çok sayıda etkinliklerle hem eğlenecek hem de öğrenecek.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN KARNE HEDİYESİ: ÇOCUK FESTİVALİ

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Çocuk Meclisi ile Gençlik Merkezi, Çocuk Kulübü ve Aile Yaşam Merkezleri’nin (AYM) ücretsiz olarak düzenleyeceği yarıyıl etkinlikleriyle çocuklar unutulmaz bir tatil geçirecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çağrıyla tüm çocuklara “Karne Hediyeniz Bizden” sözleriyle seslenerek, 1-2 Şubat tarihlerinde Atatürk Kapalı Spor Salonu ile Aile Yaşam Merkezleri Çocuk Kulüplerinde düzenlenecek çocuk festivaline ‘bit.ly/3FJ7AqD’ program linkini de paylaşarak davet etti:

“Sevgili Evlatlarım, Başarı dolu bir yarıyılı daha geride bırakırken size bir müjdemiz var. Tatili doyasıya yaşamanız için Aile Yaşam Merkezlerimizde ve Çocuk Kulüplerimizde eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenliyoruz. Hepinizi bekliyorum.”

ÇOCUKLAR UNUTULMAZ BİR YARIYIL TATİLİ GEÇİRECEK

Başkent’in dört bir yanında bulunan AYM’lerde yarıyıl tatiline giren çocuklar için sinema ve tiyatro gösterilerinden bilgi yarışmalarına, sportif faaliyetlerden gezilere kadar birçok aktivite düzenlenecek.

Mamak, Sincan, Aktepe, Sinanlı, Batıpark, Altındağ, Ahmetler, Çubuk, Sincan, Esertepe, Osmanlı, Akyurt, Kahramankazan, Yahyalar, Elvankent, Polatlı, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezleri ile Mamak, Altındağ ve Batıkent Gençlik Merkezleri, Çocuk Meclisi ve Çocuk Kulüplerinde düzenlenecek aktivitelere katılacak çocuklar eğlenirken aynı zamanda da sosyalleşecek.

Başkentli çocuklar için yarıyıl tatilinde festival programı da hazırlayan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 1-2 Şubat 2022 tarihlerinde Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenleyeceği festivalde; dans, tiyatro, spor gösterileri, atölye çalışmaları ve resim çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

FEZA GÜRSEY BİLİM MERKEZİ’NDE ÇOCUKLAR EĞLENİRKEN ÖĞRENECEK

Yarıyıl tatilinde Başkentli çocukların boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla ANFA Genel Müdürlüğü’ne bağlı Feza Gürsey Bilim Merkezi de birbirinden farklı atölye çalışmaları düzenleyecek.

Teknolojiyi ve bilimi eğlenerek uygulamalı öğrenecek çocukların hem merak duygusu hem de el becerileri gelişecek. Yarıyıl tatilini bilimsel çalışmalarla geçirmek isteyen çocuklar, 30 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında;

-Mikro Dünya,

-Asitler ve Bazlar,

-Zeotrope,

-Güneş Saati,

-Hava Roketi,

-Su Roketi,

-İlk Robotum,

-Ayın Evreleri,

-Güneş Sistemi,

-Filografi,

-Diş,

-Süt Deneyleri,

-Robotik El,

Mozaik,

-Kil,

-Fosil Kazısı,

-Hadi Fosil Yapalım,

-Su Deneyleri,

-Atoma Yolculuk,

-Solu-Silindir Boşalt

konulu atölyelere katılabilecek.

BAŞKENT TİYATROLARI YARIYIL TATİLİNDE ÇOCUKLARA ÖZEL SAHNE ALACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde de Başkentli çocukları kültür ve sanat faaliyetleri düzenleyerek yalnız bırakmayacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Başkent Tiyatroları, 24 Ocak-16 Şubat 2022 tarihleri arasında 3 çocuk tiyatro oyununu Aile Yaşam Merkezlerinde (AYM) halka açık olarak sahneleyecek. Başkent Tiyatroları, Başkentli çocukların kültür ve sanat faaliyetlerine katılımlarını artırmak amacıyla “Bana Bir Masal Anlat”, “Harikalar Mutfağı” ve “Otobüs Durağında 3 Bencil” adlı 3 oyunu farklı ilçelerde yer alan Aile Yaşam Merkezlerinde (AYM) çocuklar için sahneleyecek.

Yıl boyunca düzenli ve halka açık olarak gerçekleştirilecek çocuk oyunları yarıyıl tatili ile başlayacak. Her yaş grubundan çocuğun izleyebileceği oyun takvimi ise şöyle:

-“Bana Bir Masal Anlat”-Elvankent Aile Yaşam Merkezi: 2 Şubat 2022- 13.30

-“Harikalar Mutfağı”-Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi: 3 Şubat 2022- 13.00

-“Otobüs Durağında 3 Bencil”-Mamak Gençlik Merkezi: 24 Ocak 2022- 13.00

-“Otobüs Durağında 3 Bencil”-Altındağ Gençlik Merkezi: 25 Ocak 2022- 13.00

-“Otobüs Durağında 3 Bencil”-Elmadağ Aile Yaşam Merkezi: 1 Şubat 2022- 13.00

-“Otobüs Durağında 3 Bencil”-Esertepe Aile Yaşam Merkezi: 8 Şubat 2022- 14.00

-“Otobüs Durağında 3 Bencil”-Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi: 9 Şubat 2022- 13.00

-“Otobüs Durağında 3 Bencil”-Yahyalar Aile Yaşam Merkezi: 16 Şubat 2022- 11.00



