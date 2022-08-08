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Büyükşehir'den temizlik seferberliği 

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bulunan park alanlarında yapılan düzenli temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Büyükşehir'den temizlik seferberliği 

Havaların ısınmasıyla birlikte dolup taşmaya başlayan yeşil alanlarda harekete geçen ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri son olarak Seğmenler Parkı’nda hummalı çalışma gerçekleştirerek iki günde 2,5 ton çöp topladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden atık ve çöpleri temizleyerek kenti daha temiz bir görünüme kavuşturmaya devam ediyor.

ALANDAN 2,5 TON ÇÖP ÇIKTI

ANFA Çankaya Bölge Şefi Gazi Dalkıran, konu ile ilgili şu bilgileri verdi: “Seğmenler Park'ında 24 saat temizlik hizmetimiz devam etmektedir. 24 saat içinde vardiyalar hâlinde 12 personelimiz çalışmaktadır. Tüm alanın temizliği, sulaması ve mıntıkasından sorumludurlar. Hafta sonu yaptığımız değerlendirmelere göre yaklaşık 2,5 ton çöp toplanmış ve yaklaşık 460 adet çöp torbası kullanılmıştır.”  
 

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