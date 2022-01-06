  • BIST 2.007,55
  • Altın 790.69824
  • Dolar 13.823
  • Euro 15.6214
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Buz pateni pisti yoğun ilgi görüyor

Mamak Belediyesi, uluslararası federasyonlarca kabul görülen standartlara sahip, 420 metrekarelik alana inşasını yaptığı buz pateni pisti, yoğun ilgi görüyor.
Buz pateni pisti yoğun ilgi görüyor

Mamak Belediyesi, uluslararası federasyonlarca kabul görülen standartlara sahip, 420 metrekarelik alana inşasını yaptığı buz pateni pisti, yoğun ilgi görüyor. 7’den 70’e herkesin ilgi odağı haline gelen buz pateni pisti Mamaklıların yeni eğlence adresi oldu.
Tamamen doğal buz olan pistte gönüllerince eğlenen Mamaklılar hem renkli görüntülere sahne oluyor hem de farklı bir spor dalıyla uğraşmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

foto-(2)-050.jpeg

İlçeye yeni bir soluk getirdi
Buz pateni pistinin ilçeye yeni bir soluk getirdiğini ifade den Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençlerimizin hem yoğun ilgisi görmek hem de sporun keyfini doyasıya çıkarmalarını görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Tamamen ücretsiz olarak hizmet verdiğimiz pistimizde tüm Mamaklı hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EGO şoförünün köpekle eğlenceli anları kamerada06 Ocak 2022 Perşembe 10:04
  • Yenimahalle Belediyesi’nden eğitici mobil çocuk oyunu 06 Ocak 2022 Perşembe 04:29
  • ASKİ Spor Kulübü başkentli çocukları Badminton ile tanıştırdı06 Ocak 2022 Perşembe 03:27
  • Santranç heyecanı başladı06 Ocak 2022 Perşembe 02:25
  • Mamaklılara yeni müjdeler06 Ocak 2022 Perşembe 00:35
  • Başkan Turgut Altınok'tan market denetimi06 Ocak 2022 Perşembe 00:26
  • Keçiören’de yeni inşa edilen kültür merkezlerinin yapımı tamamlandı06 Ocak 2022 Perşembe 00:24
  • Hanımlar konaklarla yeniden buluşuyor06 Ocak 2022 Perşembe 00:23
  • Ankara İtfaiyesi'nde yeni dalgıçlar yetişiyor06 Ocak 2022 Perşembe 00:22
  • "Kil Hamurunuz Bizden Hayal Gücü ve Tasarım Sizden"06 Ocak 2022 Perşembe 00:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti