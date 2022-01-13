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Buz pateni pistinin üstü özel branda ile kapatıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesi’nde yapımına devam edilen buz pateni pistinin üstü özel nano teknoloji blackout branda ile kapatıldı. 
Buz pateni pistinin üstü özel branda ile kapatıldı

Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan pistte yoğun bir çalışma yürüten ekipler çevre düzenleme çalışmalarına da devam ediyor. Buz pistinin inşa edildiği 5 bin metrekarelik spor kompleksinde tenis kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness ve dinlenme alanlarının yapımı da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

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‘Doğal buz’ sistemiyle kalıcı buz pateni pisti olma özelliği de taşıyacak olan tesisi kısa zamanda tamamlayacaklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şu bilgileri paylaştı:
“Her seansta 70 kişinin faydalanabileceği tesisimiz hazırlık alanı ve buz pistinin bulunduğu 2 bölümden oluşacak. 50 metrekarelik ilk bölümde sporcularımız kask, paten ve dizlik gibi ekipmanlarını hazırlayacaklar. 300 metrekarelik ikinci bölümde ise buz pisti yer alacak. Yarım küre halindeki mimariye sahip dome çadırlı buz pistimiz 10 metrelik yüksekliğiyle ferah bir ortam ve muntazam bir akustik sunacak. Rüzgâr ve kar yükü direnci yüksek olan bu pist aynı zamanda sporculara güvenli bir ortam sağlayacak.” 

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