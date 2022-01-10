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Buzda futbol maçı

Ardahan'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ile İdareciler Günü dolayısıyla bürokratlar ve gazeteciler, yüzeyi 20 santimetre kalınlığında buz tutan Çıldır Gölü'nde futbol maçı yaptı.
Buzda futbol maçı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler ile İdareciler Günü dolayısıyla 124 bin metrekare alana sahip, buz kaplı Çıldır Gölü'nde gazeteciler ile idareciler, futbol maçı için karşı karşıya geldi. Maç öncesi ısınmak için halay çeken gazeteciler, daha sonra ellerinde kamera ile düz koşu yaptı.

İdareciler takımında Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Korkut ve daire müdürleri, gazeteciler takımında ise yerel ve ulusal gazete temsilcileri yer aldı. Maç, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu'nun çaldığı düdük ile başladı. İki takım oyuncuları yüzeyi 20 santimetre kalınlığında buz tutan Çıldır Gölü'nde ayakta durmakta zorlandı. Renkli görüntülere sahne olan maç, idarecilerin 7-4 üstünlüğüyle sonuçlandı.

'AMAÇ, ÇILDIR GÖLÜ'NÜ TANITMAK'

Maç sonunda konuşan Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı, "10 Ocak 1961 tarihli 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle, bugün Gazeteciler Günü olarak kabul edildi. Aynı zamanda bugün İdareciler Günü olarak kabul ediliyor. Gazeteciler ve idareciler bir araya gelerek, günün anısına güzel bir etkinlik yaptık. Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan doğa harikası, üzeri tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü'nde bir futbol karşılaşması yaptık. Amacımız, bu önemli günde Çıldır Gölü'nü tüm dünyaya tanıtmaktı" diye konuştu.

MAÇ SONRASI KÖFTE VE ÇORBA İKRAMI

Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç ise, "10 Ocak hem idareciler hem de gazeteciler günü anısına Çıldır Gölü üzerinde böyle bir etkinlik yaptık. Çok güzel oldu. Amacımız, günün anlam ve önemini anımsamak ve anlatmaktı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram da, "10 Ocak Gazeteciler ve İdareciler Günü nedeniyle organize ettiğimiz maçı, Türkiye'nin en büyük buz pisti olan Çıldır Gölü'nde yaptık. Bu faaliyet için arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm idarecilerin ve gazetecilerin gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ise buz üstünde yaptığı mangal yapıp kendi elleri ile gazetecilere ve idarecilere köfte ve sıcak çorba ikram etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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