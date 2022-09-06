  • BIST 3.389,77
  • Altın 1003.566
  • Dolar 18.2221
  • Euro 18.1076
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Çad'ın eski Çevre Bakanı'nın eşi, riskli doğum için Türkiye'yi tercih etti

Orta Afrika ülkesi Çad'da 4 kez sezaryenle doğum yapan eski Çevre Bakanı'nın eşi Achta Bintou Boukar Moussa, riskli bulunan beşinci doğumunu, kızının yüksek lisans eğitimi aldığı Karabük'te gerçekleştirdi.
Çad'ın eski Çevre Bakanı'nın eşi, riskli doğum için Türkiye'yi tercih etti

Çad'da yaşayan 37 yaşındaki Moussa, 4 kez sezaryenle doğum yaptığı için doktorların beşincisini riskli bulmasıyla eski Çevre Bakanı olan eşi Ahmat Mbodou Mahamat ile hastane arayışına girdi.

Doktorların daha iyi olduğu için Türkiye'yi tercih etmesi üzerine Moussa, 3 bin kilometre yol katederek kızının yüksek lisans eğitimi aldığı Karabük'te sezaryenle doğum yaptı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bülbül'ün gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla sağlıklı erkek çocuk dünyaya getiren Moussa, evladına "Adam (Adem)" ismini verdi.

"Türkiye'nin doktorları daha iyi olduğu için babam özellikle burayı seçti"
Moussa'nın Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimi alan kızı Aida Kani Ahmat Mbodou, AA muhabirine, annesinin Çad'da sezaryenle dördüncü doğumunu yaparken sıkıntı yaşadığını anlattı.

Doktorların beşinci sezaryeni tehlikeli gördüğünü ifade eden M'Bodou, "Biz de Türkiye'yi tercih ettik. Türkiye'nin doktorları daha iyi olduğu için babam özellikle burayı seçti. Ben Karabük'te yaşıyorum. Bu nedenle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesini tercih ettik." dedi.

"İmkanlarımız yeterli"
Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz da Karabük Üniversitesinin, Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversite olduğunu söyledi.

Burayı en çok Çad'dan gelen öğrencilerin tercih ettiğini aktaran Yılmaz, Aida'nın da 5 yıldır Karabük Üniversitesinde eğitim aldığını kaydetti.

Uluslararası öğrencilerin ailelerinin de tedavi için hastanelerine geldiğini belirten Yılmaz, "Bizde ameliyatlarını veya tedavilerini gerçekleştiriyorlar. Bu, sağlık turizmi açısından, ülkemize, üniversitemize ve hastanemize katkı açısından ve bizi tercih edenlere hizmet açısından güzel bir şey. İnşallah bu tarz hizmetlerin ve ameliyatların uluslararası öğrencilerimizin yakınlarına devam edeceğini düşünüyorum. İmkanlarımız yeterli." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, daha önce de ameliyata gelenlerin olduğunu dile getirerek, "Bunu daha da yaygınlaştırmalıyız. Karabük'ün sağlık turizmi açısından daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu ve 7 terörist etkisiz hale getirildi06 Eylül 2022 Salı 11:24
  • Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı06 Eylül 2022 Salı 10:36
  • Kore ve Kıbrıs gazisi Emekli Albay Ali Cesuroğlu hayatını kaybetti06 Eylül 2022 Salı 10:29
  • Sokakta giderken yolda yarım milyon TL buldu! Sonrasında yaptığıyla büyük takdir topladı06 Eylül 2022 Salı 10:20
  • Şehidin nişanlısının paylaşımı yürek dağladı!06 Eylül 2022 Salı 09:59
  • AFAD'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan için yardım kampanyası06 Eylül 2022 Salı 09:40
  • Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı06 Eylül 2022 Salı 09:40
  • Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın söndürüldü06 Eylül 2022 Salı 09:39
  • Tunceli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor06 Eylül 2022 Salı 09:37
  • Hırvatistan Büyükelçiğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı06 Eylül 2022 Salı 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti