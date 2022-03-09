  • BIST 2.049,06
  • Altın 956.69
  • Dolar 14.6602
  • Euro 16.0632
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Çaldıkları 4 ton portakalı 11 bin liraya satmışlar

Adana’da, narenciye bahçesinden 4 ton portakal ile evden 2 televizyon çalan Burak A., Hüseyin A., Veysel Ö. ile S.M., polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinin, çaldıkları portakalları meyve komisyoncusuna 11 bin TL'ye sattığı belirlendi.
Çaldıkları 4 ton portakalı 11 bin liraya satmışlar

Olay, 2 Mart'ta Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah narenciye bahçesine gelen Bayram Ç., kasalardaki portakalların çalındığını fark edip, polise haber verdi. İhbarla gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 ton portakal çaldığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, portakalları Burak A., Hüseyin A., Veysel Ö. ile S.M.’nin çaldığını belirledi. Ayrıca şüphelilerin, aynı gün Emre K.’nin evindeki 2 televizyon ve güneş enerjisi invertörü çaldığı tespit edildi.

KOMİSYONCUYA SATMIŞLAR

Polis ekipleri, evlere düzenlenen eş zamanlı baskında 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çalıntı televizyon ve güneş enerjisi invertörü ele geçirilirken, portakalların ise 11 bin TL karşılığında Vedat Dalokay Hal Kompleksi’ndeki komisyoncu Mehmet T.’ye satıldığı belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerin, portakal hırsızlığı yapmadıklarını öne sürerek, suçlamaları reddettiği öğrenildi.

3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak A., Hüseyin A. ile Veysel Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında 'hırsızlık malı satın alma' suçundan işlem yapılan Mehmet T.'den alınan 4 ton portakal ile televizyon ve güneş enerjisi invertörü de sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna'nın Lviv şehrinde sivillere silah eğitimi veriliyor09 Mart 2022 Çarşamba 11:46
  • Savcıyı makamında darbeden şüpheli itiraz üzerine tutuklandı09 Mart 2022 Çarşamba 11:43
  • Çaldıkları 4 ton portakalı 11 bin liraya satmışlar09 Mart 2022 Çarşamba 11:40
  • Ukrayna'da Türk vatandaşlarının tahliyesi tamamlanmak üzere09 Mart 2022 Çarşamba 11:37
  • FETÖ hükümlüsü eski Danıştay hakimi, Ankara'da yakalandı09 Mart 2022 Çarşamba 11:02
  • Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı09 Mart 2022 Çarşamba 11:00
  • Aksaray Valisi Aydoğdu, market ve depolarda sıvı yağ denetimi yaptı09 Mart 2022 Çarşamba 10:52
  • Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var09 Mart 2022 Çarşamba 10:19
  • Vücuda sarılı 8 kilo 400 gram eroine 2 tutuklama09 Mart 2022 Çarşamba 10:02
  • Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi09 Mart 2022 Çarşamba 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti