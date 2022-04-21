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Çalıntı araç şüphelileri, 10 kilometre takip edilerek yakalandı

Çalıntı araç şüphelileri, 10 kilometre takip edilerek yakalandı
Bursa'da çaldıkları araçla polisten kaçan 2 şüpheli, 10 kilometrelik takibin ardından yakalanıp, tutuklandı.

Olay, önceki gün Osmangazi ilçesi, eski Gemlik yolunda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, devriye sırasında çalıntı olduğunu bildirilen aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Polisin 10 kilometrelik takibi sonrası durdurulan araçtaki S.Y. (26) ve Y.A. (33) yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin 3 ayrı oto hırsızlığına karıştıkları ve çok sayıda suç kaydı oldukları ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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