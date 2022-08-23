Çalışma Bakanı medyadaki EYT formüllerini yalanladı

EYT konusunda özellikle internet ve sosyal medyada hemen hergün değişik iddialar ortaya atılırken, net bilgi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan, kamuoyundaki EYT formüllerini yalanladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT konusunda özellikle internet ve sosyal medyada hemen hergün değişik iddialar ortaya atılırken, net bilgi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan, kamuoyundaki EYT formüllerini yalanladı: "Bu formüller doğru değil."

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin'den EYT ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor bu doğru değil. Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var" dedi. İşte Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları:

"Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz.

Aşamalı çalışma gruplarımız var. İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız."