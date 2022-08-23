  • BIST 3.103,04
  • Altın 1013.688
  • Dolar 18.1232
  • Euro 17.9971
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 25 °C
»

Çalışma Bakanı medyadaki EYT formüllerini yalanladı

EYT konusunda özellikle internet ve sosyal medyada hemen hergün değişik iddialar ortaya atılırken, net bilgi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan, kamuoyundaki EYT formüllerini yalanladı.
Çalışma Bakanı medyadaki EYT formüllerini yalanladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT konusunda özellikle internet ve sosyal medyada hemen hergün değişik iddialar ortaya atılırken, net bilgi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan, kamuoyundaki EYT formüllerini yalanladı: "Bu formüller doğru değil."

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin'den EYT ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor bu doğru değil. Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var" dedi. İşte Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları:

"Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz.

Aşamalı çalışma gruplarımız var. İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız."

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüs hız sınırını aşmış22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:53
  • Etimesgut festivalinin konser listesi belli oldu, hangi gün hangi sanatçı konser verecek?22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:48
  • Yavaş: Bizler ülkemiz için ölürüz, ülkemizi çok severiz22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:09
  • Kremlin Sözcüsü'nün Türkiye tatil görüntüleri Rusya'da isyan çıkardı!22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:02
  • Ankara’da amatör bisiklet yarışı22 Ağustos 2022 Pazartesi 02:16
  • Pençe- Kilit bölgesinde PKK'lılarca yangın çıkartıldı21 Ağustos 2022 Pazar 19:42
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, Mardin'deki kazada ölen Ekinci'nin ailesine taziye telefonu21 Ağustos 2022 Pazar 18:56
  • Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle 150 bin baş besilik erkek sığır ithal edilecek21 Ağustos 2022 Pazar 13:41
  • MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi21 Ağustos 2022 Pazar 11:12
  • MİT'ten Kamışlı'da bir operasyon daha21 Ağustos 2022 Pazar 11:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti