Çalışma Bakanlığı tavuk ürünleri alım ihalesine çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2023 yılı için tavuk ürünleri satın alacak. Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihale ile binlerce ton tavuk but, pirzola, kuşbaşı, göğüs, kanat alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2023 yılı için tavuk ürünleri satın alacak.

Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihale ile binlerce ton tavuk but, pirzola, kuşbaşı, göğüs, kanat alımı yapacak.

İhale ile alım yapılacak ürünler şöyle: “Tavuk Kalçalı But 800 kg, Tavuk But Pirzola 2500 kg, Tavuk Baget 2300 kg, Tavuk Buttan Sarmalık 2000 kg, Tavuk But Kuşbaşı 750 kg, Tavuk Dönerlik 2000 kg, Tavuk Göğüs derili kemikli 600 kg, Tavuk Göğüs Kuşbaşı 500 kg, Tavuk Kanat 2000 kg.”

İhale detayları için TIKLAYIN.

