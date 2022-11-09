Çalışma Bakanlığı tavuk ürünleri alım ihalesine çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2023 yılı için tavuk ürünleri satın alacak. Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihale ile binlerce ton tavuk but, pirzola, kuşbaşı, göğüs, kanat alımı yapacak.