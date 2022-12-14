Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gıda ürünleri satın alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Destek Hizmetler Daire Başkanlığı 2023 yılı için gıda ürünleri satın alıyor.

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Destek Hizmetler Daire Başkanlığı, 2023 yılı için 29 kalem kuru gıda mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınarak ihaleye gidiliyor.

İhale Sahibi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Destek Hizmetler Daire Başkanlığı

İhale Tarihi: 05.01.2023



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