  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen genç odasında ölü bulundu

Bursa'da çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen Recep Akça (26), ailesi tarafından odasında ölü bulundu.
Çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen genç odasında ölü bulundu

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı fabrikada rahatsızlanan Recep Akça, izin alıp evine geldi. Odasından uzun süre çıkmayan Akça'nın ailesi, durumdan şüphelenerek, odaya girdi. Recep Akça'nın yerde hareketsiz yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Recep Akça'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 vatandaşını öldürüp, ülkesine kaçan Afgan için kırmızı bülten01 Aralık 2022 Perşembe 16:41
  • Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 5 gözaltı01 Aralık 2022 Perşembe 14:22
  • Yayalar şikayet etti; yarım saatte yol vermeyen 8 sürücüye ceza kesildi01 Aralık 2022 Perşembe 11:38
  • Akyurt'ta otomobil, direğe çarpıp takla attı: 1 ölü, 4 yaralı01 Aralık 2022 Perşembe 11:35
  • Yol kestiklerinin paralarını çalan İranlı sahte polisler yakalandı01 Aralık 2022 Perşembe 11:21
  • Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı01 Aralık 2022 Perşembe 10:08
  • İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı01 Aralık 2022 Perşembe 09:55
  • İstanbul merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu; 60 milyon lira haksız kazanç sağlamışlar30 Kasım 2022 Çarşamba 10:36
  • Terminalde fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan salça ve zeytinyağı çıktı30 Kasım 2022 Çarşamba 10:27
  • PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi30 Kasım 2022 Çarşamba 10:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti