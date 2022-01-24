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Camı kırıp, evi kundakladılar

Adana'da kimliği belirsiz kişilerin camı kırıp, yanıcı madde atarak kundakladığı evde hasar oluştu.
Camı kırıp, evi kundakladılar

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece cam kırılma sesini ve ardından da evi saran dumanları fark eden İsa Ç., ailesini alıp, dışarı çıktı. Evinin yandığını gören İsa Ç., durumu itfaiye ve polise bildirdi. Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi de avlevleri diğer evlere sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından itfaiye erlerinin yaptığı ilk incelemede, odanın camı kırılmak suretiyle içeriye atılan yanıcı madde ile evin kundaklandığı belirlendi. Kundaklamaya olayını gerçekleştirebilecek kişiler üzerine bölgede araştırma yapan polisler, kimliği öğrenilemyen bir kişiyi gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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