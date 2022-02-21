  • BIST 2.026,45
  • Altın 831.637
  • Dolar 13.636
  • Euro 15.4638
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
» »

Camilerden musluk çalan 2 sevgili yakalandı

Camilerden musluk çalan 2 sevgili yakalandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde, 6 caminin abdesthanesinde bulunan muslukları çalan M.İ. (35) ile sevgilisi G.C.K. (35), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Talas ilçesinde geçen hafta 6 caminin abdesthanesine giren hırsızlar, muslukları çaldı. Cami görevlilerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını M.İ. ile sevgilisi G.C.K.'nin, gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler çaldıkları muslukları Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesindeki bir hurdacıya satmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Gelin ile damadın çevresinde drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
Gelin ile damadın çevresinde drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
Camilerden musluk çalan 2 sevgili yakalandı
Camilerden musluk çalan 2 sevgili yakalandı
Çarpmamak için manevra yaptı; kendi düştü
Çarpmamak için manevra yaptı; kendi düştü
Gerginlik çıkınca ‘öfke kontrolü eğitimi’ imza protokolü imzalanamadı
Gerginlik çıkınca ‘öfke kontrolü eğitimi’ imza protokolü imzalanamadı
Palandöken'de karda bisiklet sürüp, rampadan atladılar
Palandöken'de karda bisiklet sürüp, rampadan atladılar
KEGM, İstanbul Boğazı'nda arıza yapan Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı
KEGM, İstanbul Boğazı'nda arıza yapan Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı
Son Eklenen Videolar
Esenyurt'ta falçatalı dehşet; Kafasını kesmeye çalıştılar
Esenyurt'ta falçatalı dehşet; Kafasını kesmeye çalıştılar
MSB'den 'Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı' klibi
MSB'den 'Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı' klibi
Gürbulak Sınır Kapısı'nda, TIR'da 55 kilo eroin ele geçirildi
Gürbulak Sınır Kapısı'nda, TIR'da 55 kilo eroin ele geçirildi
Zilleri çalınan apartman sakinleri çareyi hırsızlara not bırakmakta buldu
Zilleri çalınan apartman sakinleri çareyi hırsızlara not bırakmakta buldu
Bayrampaşa'da hırsızların pişkin tepkisi: Sana ne ki senin mi
Bayrampaşa'da hırsızların pişkin tepkisi: Sana ne ki senin mi
Yeni Aziz Sancarların yetişeceği eğitim kampüsü açıldı
Yeni Aziz Sancarların yetişeceği eğitim kampüsü açıldı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti