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Çamlıdere’de icradan satılık 1 dönüm arsa

Ankara’nın çevre ilçelerinden Çamlıdere’de yaklaşık 1 dönüm olan bir arsa icra yoluyla satılıyor. Çamlıdere’nin Kuşçular Mahallesi’nde bulunan icradan satılık arsanın muhammen bedeli 72 bin TL olarak açıklandı. Birinci satış tarihi 27 Haziran 2022.
Çamlıdere’de icradan satılık 1 dönüm arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’nın çevre ilçelerinden Çamlıdere’de yaklaşık 1 dönüm olan bir arsa icra yoluyla satılıyor. 

Çamlıdere’nin Kuşçular Mahallesi’nde bulunan icradan satılık arsanın muhammen bedeli 72 bin TL olarak açıklandı. 

Birinci satış tarihi 27 Haziran 2022. 

Satış Yeri: Belediye Tiyatro ve Toplantı Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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