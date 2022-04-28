Çamlıdere’de icradan satılık 1 dönüm arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’nın çevre ilçelerinden Çamlıdere’de yaklaşık 1 dönüm olan bir arsa icra yoluyla satılıyor.
Çamlıdere’nin Kuşçular Mahallesi’nde bulunan icradan satılık arsanın muhammen bedeli 72 bin TL olarak açıklandı.
Birinci satış tarihi 27 Haziran 2022.
Satış Yeri: Belediye Tiyatro ve Toplantı Salonu
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