Çamlıdere’de icradan satılık 1 dönüm arsa

Ankara’nın çevre ilçelerinden Çamlıdere’de yaklaşık 1 dönüm olan bir arsa icra yoluyla satılıyor. Çamlıdere’nin Kuşçular Mahallesi’nde bulunan icradan satılık arsanın muhammen bedeli 72 bin TL olarak açıklandı. Birinci satış tarihi 27 Haziran 2022.