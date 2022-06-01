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Çan Belediye Başkanı Öz, adli kontrol ile serbest bırakıldı

Çanakkale'de, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan Çan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz ve firma çalışanı R.A., sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çan Belediye Başkanı Öz, adli kontrol ile serbest bırakıldı

Çan Cumhuriyet Başsavcılığı, Ö.E. isimli kişinin şikayeti üzerine Çan Belediyesi'nden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında dün sabah Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A.'yı gözaltına aldı.

Çan Belediye Başkanı Öz, adli kontrol ile serbest bırakıldı
Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y., savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve firma çalışanı R.A. ise savcı tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Belediye Başkanı Öz ile R.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 

Adliye çıkışında kendisine destek verenlere bir konuşma yapan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Gecenin bu saatine kadar burada bizleri bekleyen tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. İşin sonunda üzerimize atılı mesnetsiz iddialar çürümüştür. Masumiyetimiz bu saat itibariyle burada kanıtlanmıştır" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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