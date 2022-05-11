Türkiye’nin başarılı gazetecilerinden Can Doğukan Türkmenoğlu kimdir? Can Doğukan Türkmenoğlu nereden mezun? Can Doğukan Türkmenoğlu nerde doğdu? Detayları haberimizde…

Türkiye’de son zamanların başarılı gazetecilerinden Can Doğukan Türkmenoğlu kimdir? Can Doğukan Türkmenoğlu nerde doğdu? Can Doğukan Türkmenoğlu nereden mezun? Soruları internette aranan konulardan bir tanesi oldu. Tüm Can Doğukan Türkmenoğlu sorularının haberimizde sizler için derledik.

Üst düzey emniyet personeli olarak görev yapman Orhan Türkmenoğlu’nun oğlu olan Can Doğukan Türkmenoğlu 1990 yılında Ankara’nın Çankaya ilçesinde doğdu.

CAN DOĞUKAN TÜRKMENOĞLU NEREDEN MEZUN?

Can Doğukan Türkmenoğlu lise öğrenimi yurtdışında tamamlamasının ardından 2008 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü kazanarak lisans eğitimini almaya başlamıştır ve 2013 yılında mezun oldu.

İleri düzeyde İngilizce, Boşnakça ve Sıprça bilen Can Doğukan Türkmenoğlu, 2017 yılında Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Politikası üzerine yüksek lisans öğrenimi almaya başlamış ve 2019 yılında derece ile mezun olmuştur.

CAN DOĞUKAN TÜRKMENOĞLU’NUN MESLEK HAYATI

2013 yılında TRT Türk Haber merkezinde Muhabir olarak çalışmaya başlayan Can Doğukan Türkmenoğlu, 4 yıl muhabir olarak görev yaptıktan sonra TRT Haber’e geçiş yaptı. Türkmenoğlu Editör ve Muhabir olarak görev yapmaya devam etmektedir.

CAN DOĞUKAN TÜRKMENOĞLU’NUN SES GETİREN HABERLERİ

Gazetecilik hayatında oldukça önemli haberlere imza atan ve atmayı da sürdüren Can Doğukan Türkmenoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sonrası dönemin Gölbaşı ve Kahramankazan belediye başkanlarıyla yaptığı röportajlar büyük ses getirmişti.

1992-1995 Bosna Hersek’te yaşanan kanlı savaş üzerine yaptığı haberler ve röportajlar ile adından söz ettiren Türkmenoğlu, Srebrenica anneleri başkanı Hatice Mehmedovic ile hayata gözlerini yummadan önce son röportajı yapan Muhabir olma ünvanını elinde bulundurmaktadır.